Meghosszabbíthatja a férfiak életét a kék pirula

Az úgynevezett foszfodiészteráz-5-gátlókat a férfi potenciazavarok kezelésében használják. E körbe tartozik a többi között a szildenafil is, amelyet elsőként 1998-ban hozott forgalomba a Pfizer Viagra márkanéven. Mint azt a ScienceAlert írja, egy friss kutatás szerint a PDE-5-gátlók szedése számottevően csökkentheti a szív-érrendszeri betegségek okozta elhalálozás veszélyét. Érdemes azonban megemlíteni, hogy a kutatás a Sanofi gyógyszeripari cég finanszírozásával valósult meg, amelynek szintén elérhető a piacon e csoportba tartozó gyógyszerhatóanyaga. Független szakértők szerint ugyanakkor a Journal of Sexual Medicine című folyóiratban megjelent tanulmány eredményei hitelesnek tekinthetők, még ha önmagukban nem is perdöntőek a kérdésben.

A potenciazavarok elleni szerek a szív- és érrendszert is védhetik. Fotó: Getty Images

A kutatók 23 ezer olyan amerikai férfi egészségügyi adatait elemezték, akik mindegyikének PDE-5-gátlókat írtak fel kezelőorvosaik. A kutatócsapat ezeket az adatokat vetette össze aztán 48 ezer olyan férfi adataival, akik nem álltak hasonló gyógyszeres kezelés alatt. Az összehasonlításból pedig kirajzolódott, hogy előbbi csoportban 39 százalékkal ritkábban fordult elő a vizsgálati időszak alatt kardiovaszkuláris eredetű halálozás, illetve 25 százalékkal ritkábban bármilyen okból bekövetkező haláleset. Emellett 13 százalékkal alacsonyabb volt az olyan szív-érrendszeri problémák előfordulási aránya is, mint a szívroham és a stroke. „A foszfodiészteráz-5-gátlók nemcsak biztonságos, de fontos szívvédő tulajdonságokkal is rendelkezhetnek” – fogalmaznak tanulmányukban a szerzők.

Jó hír, de nem meglepő

Az elemzés során a kutatók számításba vettek egyéb olyan kockázati tényezőket is, mint a résztvevők életkora, egyéb szedett gyógyszerei, betegségelőzményei és dohányzási szokásai. Mivel azonban ez egy egyszerű retrospektív vizsgálat, amely egy gyógyszerszedő populáción alapul, nem képes ok-okozati összefüggéseket feltárni, igazolni. Nem zárható ki például, hogy azok a férfiak, akik PDE-5-gátlókat szednek, eleve jobb egészségi állapotúak, mint a kontrollcsoport tagjai. Lehetséges az is, hogy nem közvetlenül a gyógyszer befolyásolta pozitívan szívük egészségét, hanem az, hogy a kezelés hatására ismét rendszeresen élhettek nemi életet.

„Fennáll a lehetőség, hogy a Viagrának akadnak előnyös hatásai a szív-érrendszerre, de ennek eldöntéséhez további vizsgálatokra lenne szükség, és a mostani tanulmány nem bizonyítja ezt” – fogalmazott a ScienceAlert megkeresésére dr. Deepak Bhatt kardiológus, a New York-i Mount Sinai Heart igazgatója. Rámutatott, súlyos szívbetegségek esetén a legtöbbször nem Viagrát írnak fel a betegeknek első lépésként, ezért valószínűsíthető, hogy a tanulmányba bevont betegek nem voltak szívbetegek, ami befolyásolhatta a kutatási eredményeket is. „A tanulmány megfigyeléses jellegéből adódik, hogy nincs akkora jelentősége, mint amekkora egy klinikai kísérletnek lenne” – tette hozzá Nial Wheate, a Sydney-i Egyetem gyógyszervegyésze.

A Viagráról ismert, hogy hatásos terápiás eszköz pulmonális artériás hipertónia (PAH) esetén. Az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) 2005-ben engedélyezte is a hatóanyag forgalomba hozatalát ilyen indikációval. „Egy ideje tudunk már az e típusú gyógyszerek kardiovaszkuláris előnyeiről. A tény tehát, hogy vannak olyan hatásaik, amelyek előnyösen hatnak a szívre, egyáltalán nem meglepő. Jó hír, de nem meglepő” – emelte ki Wheate. Kitért rá, önmagában az, hogy a kutatást egy érdekelt gyógyszercég finanszírozta, nem ritkaság. „Magabiztos vagyok azt illetően, hogy az eredmények valódiak” – húzta alá.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!