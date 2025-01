Orrfolyás, gátolt orrlégzés, köhögés, tüsszögés és könnyezés – amikor ezekre a tünetekre ébredünk a tél derekán, leginkább arra gondolunk, hogy egy újabb felső légúti fertőzés kerített bennünket hatalmába. Dr. Augusztinovicz Monika, az Allergiaközpont allergológusa, klinikai immunológus és fül-orr-gégésze azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy panaszainkat akár beltéri allergének is kiválthatják.

Támadásban a vírusok és az allergének

A légúti figyelőszolgálat hétről hétre közölt adatai szerint november közepe óta tartósan 200 ezer feletti az akut légúti fertőzésben szenvedő emberek száma. Javarészt influenza- és a koronavírusos esetekről kapunk hírt, emellett a rhinovírus, az RSV és a szamárköhögés is jelen van. A cseppfertőzéssel terjedő hurutok tünetei jól ismertek mindannyiunk számára: köhécselés, tüsszögés, orrfolyás és orrdugulás, valamint torokfájás és láz jelzi, hogy kórokozó támadta meg szervezetünket. Ha azonban azt tapasztaljuk, hogy a téli időszakban nem múló vagy akár erősödő légúti tüneteink alakulnak ki, esetleg makacs fül-orr-gégészeti szövődmények kínoznak bennünket, akkor gondolni kell a beltéri allergénekre is – hívja fel a figyelmet dr. Augusztinovicz Monika, akit arról kérdeztünk, milyen különbségek adódhatnak a felső légúti fertőzések és az allergia kiváltotta panaszok között.

Figyeljük meg a tünetek mintázatát

Elsőként a tünetek időbeli megjelenése adhat támpontot számunkra – mondja az allergológus szakember. Az ún. szezonális allergiás panaszok az év egy meghatározott szakában jelentkeznek, és a banális megfázással összehasonlítva jóval hosszabb lefolyásúak: pollenallergia esetén kora tavasztól késő őszig, tehát a panaszokat okozó növények pollenszórásának időtartama alatt jelentkezhetnek tüneteink. Az allergiás nátha másik nagy csoportját alkotó, ún. perenniális allergiák ettől hosszabb ideig, akár egész évben megkeseríthetik a betegek életét. A beltéri allergének (penészgomba, állatszőr vagy a házipor atka), állandó jelenlétük miatt folyamatosan irritálják a légutakat, és megfelelő kezelés, illetve az allergénexpozíció csökkentésének hiányában hónapokig fennálló, megmagyarázhatatlan tüneteket okozhatnak. Ökölszabályként megjegyezhető, hogy felső légúti vírusos betegségre gyanakodhatunk, ha tüneteink fokozatosan alakulnak ki, és általában 7-10 napon belül rendeződnek is. Az allergia hátterében viszont az immunrendszer megváltozott, fokozott reakciója áll. Emiatt tapasztalhatnak az allergiás betegek egyik pillanatról a másikra jelentkező, sokszor rendkívül heves tüneteket (tüsszögésroham, könnyezés, szemviszketés, orrfolyás), amelyek a megfelelő készítmények hatására drasztikusan javulhatnak.

Panaszainkat akár beltéri allergének is kiválthatják. Fotó: Getty Images

A viszketéses panaszok inkább allergiára utalnak

Az allergia és a felső légúti fertőzések okozta panaszok jelentős átfedésben vannak, ám bizonyos tünetek segíthetnek támpontokat adni a laikusok számára is. Az orr- és torokviszketés, a csalánkiütés és bőrirritáció, valamint az irritált szemek jellegzetes allergiás panaszok, míg például a heveny nátha vagy influenza hőemelkedéssel, lázzal és izomfájdalommal jár, ami nem sajátja az allergiás panaszoknak.

Az orrváladék színe is sokat elárul betegségünkről

Ha panaszainkat illetően bizonytalanok vagyunk, érdemes egy pillantást vetni zsebkendőnkre is! – tanácsolja a szakember. A bőséges, de hígabb, vizes orrfolyás – a viszkető, könnyező szemmel együtt – az allergiák jellegzetes kísérőtünete, míg a nátha esetében az áttetsző, sűrűbb váladék egy idő után gennyes-nyákossá, sárgás vagy zöldes színezetűvé válhat.

Milyen készítményekkel orvosolhatók panaszaink?

A megfázás vagy influenza tüneti készítményekkel (láz- és fájdalomcsillapítók, nyálkahártya lohasztó orrspray-k), gondos orrtoilette-tel, sok pihenéssel, valamint bőséges folyadékbevitellel uralhatók, és segíthetnek a néhány nap alatt lezajló regenerációban is. Mint Augusztinovicz doktornő hangsúlyozza, az allergiás panaszok más jellegű megközelítést igényelnek. Az allergia kezelésének első lépése, hogy lehetőség szerint törekedni kell a tüneteket okozó allergén kerülésére. Amennyiben ez nem kivitelezhető, a tüneti kezelésben alkalmazott antihisztamin, szükség esetén szteroid tartalmú készítmények elnyomják az allergiás reakciót; vagy tartós megoldást nyújtó allergén immunterápiával sietnek a szakemberek a beteg segítségére. Ez utóbbi kezelés több előnnyel is kecsegtet: a tünetmentesség mellett kevesebb gyógyszerre lesz szükség, gyakran teljesen elhagyható a tüneti kezelés, ráadásul a terápia révén megakadályozható a későbbiekben az újabb allergia kialakulása is.

"Tudni kell, hogy mind a kezeletlen légúti allergia, mind pedig az elhúzódó felső légúti gyulladások az orrmelléküregek fertőzéséhez (akut és krónikus orrmelléküreg gyulladás, középfülgyulladás, hátsó garatfali csorgás) vezethetnek. Kezeletlen allergia esetén a tartósan gyulladt orrnyálkahártya a légúti fertőzések kockázatát is növeli. A légúti allergiában és felső légúti fertőzésekben egyaránt nagy segítséget jelenthet és jelentős megkönnyebbülést okozhat a betegeknek az orrmosó készülék használata, ami a nehezen elérhető helyekről is kimossa a váladékot, csökkenti a légúti allergiák gyulladásos tüneteit, és felső légúti allergia esetén a felépülést is felgyorsíthatja" – tanácsolja dr. Augusztinovicz Monika.