A hereduzzanat hátterében számos ok állhat, beleértve sérülést, fertőzést vagy heredaganatot is. A megduzzadt herék nagyobbnak tűnnek, vörösek vagy fényesek lehetnek. Előfordulhat, hogy a páciens a heretájékon csomót is észlel, de a duzzanat csomó nélkül is jelentkezhet. Általában a tünet csak az egyik oldalon jelentkezik, bár olykor mindkét here érintett lehet – ismertette dr. Csemez Imre, az Ultrahangközpont radiológusa.

A hereduzzanat egy gyakori jelenség, ami több dologra is utalhat. Mindenképpen ajánlott kivizsgáltatni. Fotó: Getty Images

A hereduzzanat okai

Az alábbiakban a hereduzzanat leggyakoribb okait ismertetjük.

Fertőzés: a herék és a mellékherék néha megfertőződhetnek, ez pedig duzzanatot okozhat. Jellemzője, hogy fájdalmas, hirtelen kezdődik és gyorsan rosszabbodik. Érdekesség, hogy ez a kórkép tuberkolózis részjelensége is lehet.

Folyadék felhalmozódása: sérülés vagy fertőzés folyadék felhalmozódását is okozhatja a herék körül, ami fájdalmas duzzanattal jár. Ezt herevízsérvnek vagy hydrokelének nevezik.

Mellékherevízsérv: ciszták, vagyis folyadéktartalmú képletek közvetlenül a herék felett vagy mögött alakulhatnak ki.

Herevisszér-tágulat: a herevisszér-tágulat a here vénáinak varikózus tágulatát jelenti, amely hereduzzanatot és fájdalmat okozhat, ráadásul a gyermeknemzést is negatívan befolyásolhatja.

Trauma: ütés vagy egyéb sérülés is okozhat hereduzzanatot, illetve fájdalmat. Súlyossága attól függ, hogy a herék épek maradtak-e vagy megrepedtek.

Daganat: heredaganat esetén a herék megduzzadnak, kemény tapintásúvá válhatnak. A jelenség gyakran fájdalom nélkül jelentkezik.

Herecsavarodás: a heretorzió egy sürgős orvosi ellátást igénylő állapot, hiszen az ondózsinór csavarodása komoly vérellátási zavart okozhat. Tünetei között az adott oldali here fájdalma és duzzanata szerepel.

A hereultrahang szerepe