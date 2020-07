Férfiaknál ezek a jelek rákra is utalhatnak

A férfiak gyakran nem foglalkoznak testük szokatlan jelzéseivel, mert vagy elbagatellizálják a tüneteket, vagy betudják az idő múlásából eredő problémáknak, esetleg a már meglévő betegségeik újabb kísérőtüneteinek. Nem szabad viszont félvállról venni a változásokat vagy korábban nem érzett, de újabban rendszeresen jelentkező fájdalmakat, mert könnyen lehet, hogy súlyos betegségeket, akár daganatot is jelezhetnek. A következők felett semmiképp se hunyjunk szemet.

Fejfájás, fáradtság, fogyás

Aki eddig nem, vagy ritkán panaszkodott fejfájásra, de az utóbbi időben a sokadik fájdalomcsillapítót kell bevennie, annak erősen ajánlott időpontot kérni az orvosához. Persze, könnyen lehet, hogy a tüneteket csak a stressz okozza, de érdemes kizárni a komolyabb baj, mint például azagydaganatlehetőségét. Az állandó fáradtság, alacsony energiaszint is szembetűnő változás, különösen azoknál, akik korábban nem panaszkodtak erre. Ha a kimerültség nem múlik, több éjszakányi kiadósalvásután sem, akkor érdemes beszélni a háziorvosunkkal - legrosszabb esetben akár leukémia vagy limfóma is okozhatja a tüneteket.

Ez utóbbiak tünete lehet az étvágytalanság is - persze, ha csak néhány napig nem kívánjuk az ételt, még ne ijedjünk meg. De ha tartósan fennáll, és fogyás is bekövetkezik, akkor mindenképp keressünk fel szakembert, ugyanis nyelőcső-, hasnyálmirigy-, máj- és vastagbélrákot is jelezhet, a fent említett leukémián és limfómán kívül.

Az állandó fáradtság, alacsony energiaszint akár rákra is utalhat. Fotó: Getty Images

Férfias gondok

A vizelési gondok, a véres vizelet vagy a merevedési zavarok megjelenése is olyan problémák, amelyek felett nem hunyhatnak szemet a férfiak: érdemes mielőbb utánajárni, mi áll a háttérben, ugyanis prosztatarákra is figyelmeztethetnek. A herék változásaira is érdemes odafigyelni. Ha egyiknek vagy mindkettőnek megváltozik a mérete, esetleg a korábbinál duzzadtabbnak vagy jóval nehezebbnek érezzük őket, esetleg csomót tapintunk ki, semmiképp se várjunk - mielőbb beszéljünk egy urológussal.

Torok- és szájproblémák

A múlni nem akaró torokfájást, nyelési nehézséget is érdemes kivizsgáltatni, mert bizonyos esetekben torok-, gyomor- vagy tüdőrákot is jelezhet. A szájban megjelenő nem gyógyuló sebekkel, állandó fájdalommal, az ínyen vagy a nyelven megjelenő fehér vagy vörös foltokkal, az állkapocs dagadásával, zsibbadásával is forduljunk mielőbb orvoshoz, mert szájrák jelei is lehetnek. Dohányzó, illetve dohányt rágó férfiaknál még fokozottabb annak kockázata, hogy daganat alakulhat ki a szájban.

Egyéb tünetek

Mik a leggyakoribb férfibetegségek? Cikkünkből kiderül, kattintson ide.

Kivel ne történne meg néha, hogy egy kis megfázás vagy enyhe allergia miatt köhög egy kicsit? Ha viszont ez három hétnél tovább tart, a köhögést nem kísérik más tünetek, vagy egyszerűen csak más ez a köhögés, mint amilyen lenni szokott - például mellkasi fájdalommal jár, vért köhög fel a beteg -, akkor mindenképp és hamar be kell jelentkezni az orvoshoz.

Ha megmagyarázhatatlan kék-zöld foltok jelennek meg testszerte, és ezek nem háztartási balesetekből adódnak, hanem egyszerűen csak feltűnnek, az akár leukémiát is jelezhet. Erre utalhat az is, ha valaki gyakran megbetegszik, és magasra szökik a láza. Nem szabad továbbá legyinteni a gyomor- és hasfájásra, illetve arra sem, ha vért találunk a székletben - ezek többféle ráktípusra is figyelmeztethetnek.

Ha a fentiek közül bármelyik tünetet vagy változást tapasztaljuk magunkon, érdemes felkeresni a háziorvosunkat, mert bár az esetek többségében nincs nagy baj, a komoly betegségek esetén magasabb lehet a túlélési, gyógyulási esély, ha időben felfedezik a problémát.