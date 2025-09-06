Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Tiltott ételek, ha epeproblémával küzdesz: a vaj és a felvágott is feketelistás

Az epeproblémák komoly bosszúságot okozhatnak, például a has jobb oldalán jelentkező, szúró fájdalmat, puffadást vagy hányingert. Egy okosan összeállított étrendeddel azonban könnyen enyhítheted, vagy akár meg is előzheted ezeket a tüneteket.

Az epeproblémákkal küzdőknek alacsony zsírtartalmú, rostban gazdag étrendet érdemes követniük. Ez ugyanis segíthet elkerülni az epehólyag-összehúzódással járó fájdalmas görcsöket. Ráadásul még a bélflóra egészségét is támogathatja egy tudatosan összeállított étrend.

Epebetegként kerülendő élelmiszerek

Ha bármilyen epeproblémával – például epekővel vagy epehólyag-gyulladással – küzdesz, a szakértők szerint az alábbi ételeket tiltólistára kellene tenned-

  • Magas zsírtartalmú ételek – például bő olajban sült ételek, gyorsételek, zsíros húsok, teljes tejtermékek, vaj, sajt.
  • Sok hozzáadott cukrot vagy finomított szénhidrátot tartalmazó ételek – például sütemények, cukros üdítők, fehér kenyér, édességek, reggelizőpelyhek.
  • Ultrafinomított, feldolgozott élelmiszerek – például chipsek, felvágottak, instant ételek.

Kerülendő továbbá a túlságosan drasztikus fogyókúra is. A gyors és jelentős testsúlycsökkenés, valamint a túlzott kalóriamegvonás ugyanis növelheti az epekő kialakulásának kockázatát.

Ajánlott élelmiszerek epeproblémák esetén

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ha a fentieket mind ki kell vezetned az étrendedből, akkor vajon mi az, amit viszont bátran fogyaszthatsz. A következőkben ezért azt is bemutatjuk, mi mindenből válogathatsz bátran. A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

Praktikus tippek és figyelmeztetések

Érdemes étkezési naplót vezetni, amelyben feljegyzed, hogy mit eszel és mikor jelentkeznek panaszaid. Így könnyebben felismerheted, milyen ételekre reagál érzékenyen a szervezeted.

Fontos figyelni továbbá arra is, hogy rendszeresen, de kisebb adagokban étkezz. Ez segít elkerülni az epepangást, csökkentve a görcsök kockázatát. Ha pedig panaszaid tartósan fennállnak vagy éppen epeműtét előtt állsz, érdemes dietetikushoz fordulni. Mindenki szervezete más, bízd tehát szakemberre a személyre szabott diéta összeállítását!

Forrásunk volt: 1, 2, 3, 4Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images

