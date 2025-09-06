Tiltott ételek, ha epeproblémával küzdesz: a vaj és a felvágott is feketelistás

Az epeproblémákkal küzdőknek alacsony zsírtartalmú, rostban gazdag étrendet érdemes követniük. Ez ugyanis segíthet elkerülni az epehólyag-összehúzódással járó fájdalmas görcsöket. Ráadásul még a bélflóra egészségét is támogathatja egy tudatosan összeállított étrend.

Epebetegként kerülendő élelmiszerek

Ha bármilyen epeproblémával – például epekővel vagy epehólyag-gyulladással – küzdesz, a szakértők szerint az alábbi ételeket tiltólistára kellene tenned-

Magas zsírtartalmú ételek – például bő olajban sült ételek, gyorsételek, zsíros húsok, teljes tejtermékek, vaj, sajt.

– például bő olajban sült ételek, gyorsételek, zsíros húsok, teljes tejtermékek, vaj, sajt. Sok hozzáadott cukrot vagy finomított szénhidrátot tartalmazó ételek – például sütemények, cukros üdítők, fehér kenyér, édességek, reggelizőpelyhek.

– például sütemények, cukros üdítők, fehér kenyér, édességek, reggelizőpelyhek. Ultrafinomított, feldolgozott élelmiszerek – például chipsek, felvágottak, instant ételek.

Kerülendő továbbá a túlságosan drasztikus fogyókúra is. A gyors és jelentős testsúlycsökkenés, valamint a túlzott kalóriamegvonás ugyanis növelheti az epekő kialakulásának kockázatát.

Ajánlott élelmiszerek epeproblémák esetén

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy ha a fentieket mind ki kell vezetned az étrendedből, akkor vajon mi az, amit viszont bátran fogyaszthatsz. A következőkben ezért azt is bemutatjuk, mi mindenből válogathatsz bátran. A részleteket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

7 fotó

Praktikus tippek és figyelmeztetések

Érdemes étkezési naplót vezetni, amelyben feljegyzed, hogy mit eszel és mikor jelentkeznek panaszaid. Így könnyebben felismerheted, milyen ételekre reagál érzékenyen a szervezeted.

Fontos figyelni továbbá arra is, hogy rendszeresen, de kisebb adagokban étkezz. Ez segít elkerülni az epepangást, csökkentve a görcsök kockázatát. Ha pedig panaszaid tartósan fennállnak vagy éppen epeműtét előtt állsz, érdemes dietetikushoz fordulni. Mindenki szervezete más, bízd tehát szakemberre a személyre szabott diéta összeállítását!

Forrásunk volt: 1, 2, 3, 4. Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images