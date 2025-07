Migrénje van? Ne szenvedjen, kezeltesse!

A migrén nem csupán fejfájás, hanem egy neurológiai betegség, aminek rendkívül sokféle tünete lehet. Ezért a kezelése is más megközelítést igényel, mint a fejfájásos betegségeké általában.(1) A migrénterápia azért is speciális és egyedi, mert sok migrénes betegnek vannak olyan társbetegségei is, amelyeket kezelni kell: például szorongás, depresszió, alvászavarok, szív- és érrendszeri vagy más, krónikus megbetegedések.(2)

Fotó: Getty Images

A migrén gyógyszeres kezelése

A migrén terápiájában kétféle megközelítés lehetséges: a rohamok akut kezelése, illetve a rohamok megelőzését szolgáló terápia.(1)

A megelőző kezelések célja, hogy csökkentsék a migrénes rohamok gyakoriságát, súlyosságát és időtartamát, mielőtt azok fellépnének. Ezek a kezelési lehetőségek lehetnek orvos által elrendelt gyógyszerek vagy eljárások, és nem orvosi jellegű terápiák (alternatív módszerek, életmódbeli változtatások, viselkedés- vagy akár fizikoterápia). (1)

Akut kezelés a fejfájásroham esetén indokolt, hogy leállítsa azt, mielőtt súlyosbodna. A rohamkezelés körébe vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók, vényköteles gyógyszerek, illetve alternatív fájdalomcsillapító módszerek tartoznak. (1)

A nem vényköteles fájdalomcsillapítók a kevésbé súlyos migrénes fejfájás enyhítésében segíthetnek.(3)

Vényköteles terápiák

A diagnosztizált migrén esetében a modern gyógyszerek a leghatékonyabbak. Ezeket orvos írhatja fel, tehát receptkötelesek, alkalmazásuk feltétele a rendszeres orvosi ellenőrzés.

A migrén kezelését Magyarországon – a fejlett országokhoz hasonlóan – szakmai protokoll szabályozza. Ez is megkülönböztet nem gyógyszeres és gyógyszeres kezelést, az utóbbin belül pedig megelőző, illetve rohamkezelést5.

A megelőző kezelés bizonyos gyógyszerek napi szedését jelenti a jövőbeni rohamok gyakoriságának, súlyosságának és hosszának csökkentésének érdekében. Általában súlyosabb vagy gyakori rohamokkal járó esetekben lehet szükség megelőző kezelésre. Olyankor, ha a migrén hetente többször jelentkezik, vagy ha ritkább ugyan, de olyan mértékű, hogy ellehetetleníti a normális életvitelt, a munkát vagy a tanulást.(1,3)

A rohamkezelésre szolgáló gyógyszereket a tünetek jelentkezésekor azonnal be kell venni a fájdalom enyhítésére és a migrén előrehaladásának megállítására. (1,3)

A terápia itt több szintből áll, beleértve nemcsak a fájdalom-, de adott esetben például a hányáscsillapítókat is. Ezek értelemszerűen nem csak szájon át bevehető formában elérhetőek.(4)

Alternatív terápiák/lehetőségek

A migrén nem gyógyszeres terápiája magában foglalja a biofeedback-et (biológiai visszacsatolás informatikával támogatott egészségmegőrző-javító technika), a relaxációs tréninget vagy például a jógát. Ezek segítenek megbirkózni a fájdalom kialakulásával és a szervezet stresszre adott válaszával, vagy szabályozzák azokat.(3,4)

A nem gyógyszeres terápiák közül a migrén megelőzésére és kezelésére az akupunktúrát is széles körben alkalmazzák. Számos klinikai kutatás kimutatta, hogy az akupunktúra biztonságos és hatékony kezelés migrénben.(6)

Alapvetően fontosak az életmódbeli változtatások, amelyek csökkenthetik vagy megakadályozhatják a migrénes rohamokat. Ezek magukban foglalják a mozgást, a fejfájást kiváltó ételek és italok kerülését, a rendszeres időközönként történő étkezést megfelelő mennyiségű folyadékbevitel mellett, és a kielégítő mennyiségű alvást. Az elhízás növeli a krónikus napi fejfájás kialakulásának kockázatát, ezért a túlsúlyos migréneseknél fogyókúrás program is javasolt. (3)

Mit tehet még a migrénes páciens?

A migrénes roham megelőzésében, enyhítése érdekében fontos:(7)

lehetőség szerint kerülni a fejfájást kiváltó tényezőket (alkohol, étel)

rendszeres időközönként étkezni

elegendő mennyiségű folyadékot inni, viszont kevesebb koffeint és alkoholt

mozogni

eleget aludni

tartani az ideális testsúlyt, vagy igyekezni visszaszerezni azt

stresszkezelő technikákat alkalmazni

Rohamok esetén a tünetek enyhítésében segíthet: 3

szunyókálás vagy pihenés csukott szemmel egy csendes, elsötétített szobában

hidegvizes borogatás a homlokon

sok folyadék fogyasztása, különösen, ha a migrént hányás kíséri

kis mennyiségű koffein, de inkább csak a migrén korai szakaszában.

A beteggel, laikus fogyasztóval történő egyeztetést követően az Egészségügyi Szakember hozza meg a megfelelő kezelésről a döntést.



Referenciák:

1/ American Migraine Foundation – What is migraine?; elérhető: https://americanmigrainefoundation.org/resource-library/what-is-migraine/

2/ American Headache Society - Research Summary: A narrative review of the importance of pharmacokinetics and drug–drug interactions of preventive therapies in migraine management; elérhető: https://americanheadachesociety.org/news/a-narrative-review-of-the-importance-of-pharmacokinetics-and-drug-drug-interactions-of-preventive-therapies-in-migraine-management/

3/ National Insititute of Neurological Disorders and Stroke: Migraine; elérhető: https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/migraine ó

4/ National Library of Medicine - Migraine Headache; elérhető: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560787/

5/ Ertsey Csaba és tsai. Az elsődleges fejfájások klasszifikációja,Magyar Fejfájás Társaság -Cephalalgia Hungarica Nr. 19; elérhető: http://www.fejfajas-tarsasag.hu/upload/fejfajas/document/cephalalgia_hungarica19_29_70.pdf

6/ Kelin He et al. A Bibliometric of Trends on Acupuncture Research About Migraine: Quantitative and Qualitative Analyses; Journal of Pain Research 2022:15 1257–1269 elérhető: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2147/JPR.S361652

7/ NHS UK – Migraine; elérhető: https://www.nhs.uk/conditions/migraine/



NPS-HU-NP-00259

A dokumentum lezárásának dátuma: 2024. 06. 27.