Migrénes rohamai vannak? Ismerje meg az „ellenfelet”!

Ha valakinek sokat fáj a feje, még nem biztos, hogy migrénes. A migrén lüktető, nagyfokú, visszatérő fájdalommal jár, ami általában a fej egyik, olykor mindkét oldalát érinti. Migrénnek számít, ha a fejfájást fokozott fény-, hang- és/vagy szagérzékenység, illetve émelygés, hányás kíséri. Migrénben a fejfájásrohamok kezelés nélkül 4-72 órán át tartanak, és havonta 1-4 alkalommal jelentkeznek.(2)

Ezek a migrénes rohamok jellemzői

A migrénes fejfájásrohamoknak vannak általános ismertetőjegyeik, de egyénileg igen eltérőek lehetnek. Attól függően, hogy milyen gyakoriak ezek a rohamok, epizodikus, illetve krónikus migrénről beszélünk. Az epizodikus migréneseknek havonta legfeljebb 14 fejfájós napja van, míg a krónikus migrénre 15 vagy annál több napnyi fejfájás jellemző, és ebből legalább 8 vagy több napon „migrénszerű jellemzőkkel” kell rendelkeznie.(3)

A migrénes rohamokra több szakasz jellemző, amelyek jellegzetes tünetekkel járnak, eltérő súlyosságúak és időtartamúak. (3)

A migrénnek négy szakasza van, a roham során ezek mindegyike jelen lehet:

Megelőző tünetek/bevezető szakasz ( prodrom a ) – A migrén kialakulása előtt 24 órával jelentkezhet többek között sóvárgás valamilyen étel után, megmagyarázhatatlan hangulati változások (depresszió vagy eufória), ellenőrizhetetlen ásítás, folyadékvisszatartás vagy fokozott vizeletürítés. Aura – Vannak, akik villogó vagy erős fényeket látnak, vagy hőhullámokat tapasztalnak közvetlenül a migrén előtt vagy alatt. Mások bizsergést vagy izomgyengeséget tapasztalhatnak, esetleg olyan érzést, mintha megérintenék vagy megragadnák őket. Maga a fejfájásos szakasz – A migrénben a fejfájás általában fokozatosan erősödik. Lehetséges azonban migrén fejfájás nélkül is. Utólagos tünetek/levezető szakasz ( postdrom a ) – Az érintettek gyakran kimerült n ek vagy zavarodottnak érzik magukat a migrénes roham után. Ez az időszak akár egy napig is eltarthat.( 4)

A ciklusok között megkülönböztetnek egy ötödik, úgynevezett interiktális fázist is. Ez bármilyen hosszú lehet, ami különösen kimerítő, hiszen nem lehet tudni, mikor jön a folytatás.

Fontos tudni, hogy nem minden rohamot kísér aura, illetve hogy az aurás migrénesek körülbelül 5%-ának soha nem fáj a feje. A fájdalommentes migrénes események közül a leggyakoribb a szemészeti vagy okuláris migrén, ami akár egy szélütéshez is hasonlíthat.(3)

Mi válthatja ki a rohamokat?

A migrén leggyakrabban reggel fordul elő, különösen ébredéskor. Vannak, akiknek előre látható időpontokban, például menstruáció előtt vagy egy stresszes munkahetet követő hétvégén van migrénje. (4)

A migrén genetikai eredetű betegség, és a legtöbb érintett családjában van vagy volt már, aki ettől a betegségtől szenved vagy szenvedett.(4) Ez a tény azonban nem írja felül a másikat, vagyis, hogy a migrénes rohamok ritkán fordulnak elő spontán módon. Szinte mindig van valamilyen kiváltó tényező.(5) A rutinszerű fizikai aktivitás, mozgás, vagy akár köhögés vagy tüsszögés is előidézheti a fejfájást, vagy felerősítheti azt. (4) Egy átfogó vizsgálat szerint több, a migrénes roham kialakulásához kapcsolódó tényező is azonosítható. A "Top 10" trigger közül az első helyen a stressz szerepel, ezt 7187 migrénes 58%-a azonosította kiváltó tényezőként.(5) A stressz mellett az alábbi tényezők játszanak szerepet a leggyakrabban a roham előidézőjeként:(4)

h irtelen időjárási vagy környezeti változások

t úl sok vagy kevés alvás

e rős szagok

f elfokozott érzelmi állapot

t últerheltség

h angos vagy hirtelen zajok

m ozgásszervi betegség

a lacsony vércukorszint

k ihagyott étkezések

d ohányzás

d epresszió

s zorongás

f ejsérülés

m ásnaposság

n éhány gyógyszer

h ormonális változások

e rős vagy villogó fények

Különböző vizsgálatokban 12% és 60% között mozgott azoknak a migréneseknek az aránya, akik valamilyen élelmiszert jelöltek meg kiváltó okként. Leginkább az alkoholt, a csokoládét és a sajtot említették, de vannak, akik a diétára (böjtre) érzékenyek.(6)

Egy másik vizsgálatban a migrénes betegek 18,4%-a számolt be érzékenységről az összes alkoholos italra, míg további 11,8% volt érzékeny a vörösborra, de a fehérborra nem. A betegek 28%-ánál a sör váltja ki a fejfájást,16,5%-uknál a sajt vagy csokoládé válthatja ki, és majdnem mindig mindkettő.(7)

A koffein hatását is vizsgálták a migrénre, mert az idegi, kémiai és autonóm utakon keresztül befolyásolhatja az agyi keringést. A tanulmány eredményei szerint jótékony hatással van az epizodikus migrénes betegek agyi érrendszeri egészségére, ha lemondanak a koffeinfogyasztásról.8 Jó tudni azonban, hogy a migrénes roham korai szakaszában kis mennyiségű koffein segíthet enyhíteni a tüneteket.(4)

