A tüdő hónapokig nem heveri ki a COVID-19-et

A koronavírus-fertőzés - függetlenül attól, hogy enyhe vagy súlyosabb tüneteket okoz-e - sok betegnél elhúzódó panaszokat okoz, amelyek még a felépülést követően is fennállnak. Egyesek még a gyógyulás utáni hetekben is erőteljes fáradtságra panaszkodnak, de a szaglás- és ízérzékelés elvesztése is lehet hosszú távú probléma. Gyakori továbbá, hogy a légúti tünetek csak nagyon lassan múlnak el, tehát a betegeknél sokáig megmarad a légszomj és a köhögés is. Az elhúzódó panaszokról és a szükséges teendőkről Dr. Potecz Györgyi tüdőgyógyász, a Tüdőközpont főorvosa osztott meg fontos információkat.

Sokáig megmarad a légszomj és a köhögés. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nehezen heveri ki a tüdő

Egy orvosi folyóiratban közölt kutatásban 55, COVID-19-ből felépült páciens vizsgálata alapján megállapították, hogy afertőzésmég akár hónapokkal később is hatással lehet a tüdő működésére. A vizsgálata bevont betegek átlagéletkora 48 év volt. Mindannyiukat ápolták kórházban, négy betegnél pedig igen súlyos lefolyású volt a betegség, de gépi lélegeztetésre egyikőjüknél sem volt szükség. A kezelés során 14 beteg kapott oxigént. A kórházból való hazatérésüket követően három hónappal később mindannyian visszatérhettek a munkába, ám néhány tünet továbbra is jelen volt az életükben: a gyomor- és bélrendszeri problémák, a fejfájás, a fáradtság, illetve a légszomj és a köhögés.

A kutatók azt is megállapították, hogy a 3 hónappal később készült mellkasi CT lelete a résztvevők 70 százalékánál mutatott eltérést, négyből egy személynél pedig a légzésfunkciós értékek is romlottak. Fontos megjegyezni, hogy néhány páciens esetében egyéb betegség - diabétesz vagymagas vérnyomás- is fennállt, de tüdőbetegsége egyikőjüknek sem volt a fertőzést megelőzően. A károsodás tehát egyértelműen a koronavírus-fertőzés következménye.

Nemcsak az időseknél nagy a kockázat

Az új típusú koronavírus megjelenése óta már egyre többet tudunk az általa okozott betegségről. Egyebek mellett azt is, hogy bár a súlyos lefolyású betegség rizikója valóban a krónikus betegek és az idősek esetében a legmagasabb, ám a fertőzés a fiatalabb, egészséges szervezetet is megviselheti, hosszú távú tüneteket és szövődményeket okozva - hívta fel a figyelmet Potecz Györgyi. Mint mondta, ezért is nagyon fontos, hogy mindenki, aki a fertőzésen átesett - akár enyhe tünetekkel is -, csak fokozatosan térjen vissza a korábbi életritmusához, különösen a sportoláshoz.

Mikor kell alapos kivizsgálás?

Ha a koronavírus-fertőzés tüdőgyulladást okozott, vagy a páciens ugyan enyhébb tünetekkel esett át a fertőzésen, de elhúzódó panaszai vannak - például krónikus fáradtság, nehézlégzés, köhögés, mellkasi fájdalom, esetleg véres köpet -, akkor a betegség lezajlását követő 6-12 héten belül egy komplex tüdőgyógyászati kivizsgálás javasolt. Ennek része lehet többek között egy tüdőröntgen, egy mellkasi CT, egy légzésfunkció-vizsgálat, és bizonyos laborvizsgálatok is. A szükséges vizsgálatok mindig egyénre szabottan történnek, ezeket tehát az orvos határozza meg a beteg állapota, tünetei és egyéb betegségei alapján. Az eredmények birtokában pedig lehetőség nyílik az esetleges elváltozások felismerésére és kezelésére, valamint a panaszok súlyosbodásának megelőzésére - ismertette a szakember.

