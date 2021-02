COVID-19: ilyen szövődményei is lehetnek

Még az enyhe koronavírus-fertőzést átélők közül is többen panaszkodnak fennmaradó idegrendszeri tünetekre. Sokaknál a koncentrációs nehézség, memóriazavar, úgynevezett "agyköd", másoknál a tartós szaglás- és ízérzés vesztés, afejfájászavarja hosszú hónapokig a mindennapokat. Dr. Mező Anita, a Neurológiai Központ neurológusa a lehetséges enyhébb és komolyabb szövődményekre, valamint a kivizsgálás jelentőségére hívja fel a figyelmet az alábbiakban.

Az agyköd gyakori COVID-szövődmény, de még ennél rosszabbak is vannak. Fotó: Getty Images

Jellegzetes neurológiai tünetek

Bár a koronavírus-fertőzés elsősorban a tüdőt támadja meg, egyre többet lehet tudni a szívet érintő esetleges szövődményekről - amelyek közül a leggyakoribb a szívizom-gyulladás -, és sokan tapasztalják a neurológiai maradványtüneteket is. Többen a már gyógyultak közül hetekig, hónapokig küzdhetnek olyan tünetekkel, amelyeket esetleg nem is kötnek a már lezajlott betegséghez. Íme, a leggyakoribb neurológiai tünetek COVID-19fertőzésután:

fejfájás,

izomfájdalom,

bizonytalanság érzés, szédülés,

íz- és szaglásvesztés, esetleg fantomszagok érzékelése,

agyköd.

Az agyköd megnevezés egy memóriazavarokkal, feledékenységgel, rosszabb koncentrálóképességgel, esetleg tudatzavarral járó állapot, amelynek még nem teljesen tisztázott az oka. Mindenesetre ezeket a jelenségeket akkor is komolyan kell venni, ha maga a koronavírus-fertőzés enyhe formában lezajlott. Mindazoknál pedig, akik kórházi kezelésre szorultak, fokozott óvatosság szükséges, hiszen egy francia vizsgálat szerint 120 korábban kórházban ápolt beteg közül hónapokkal később 34 százaléknak volt memóriazavara, 27 százaléknak pedig koncentrációs problémái.

Súlyosabb neurológiai szövődmények is előfordulhatnak

Egy, a The Lancet Neurology neves szakmai folyóiratban megjelent tanulmányban több súlyos szövődményről is beszámolnak a kutatók. A fertőzés mind a központi, mind a perifériás idegrendszerre kihathat, és ennek megfelelően jelenhetnek meg a szövődmények is:

maradandó ízlelés- és szaglásvesztés,

agyhártyagyulladás,

Guillain-Barré szindróma, amelynek tünete az érzéskiesés, zsibbadás, izombénulás,

stroke,

neurológiai-pszichés szövődmények,

kognitív zavarok, demencia,

gyermekeknél Kawasaki-betegség, amely egy, az érfalak gyulladásával és súlyos tünetekkel járó tünetcsoport.

A koronavírus neurológiai szövődményeinek kivizsgálására az első lépés egy szakorvos felkeresése - hangsúlyozza dr. Mező Anita. Az anamnézistől, a tünetektől és a fizikális vizsgálatoktól függően indokolt lehet több további vizsgálatok (koponya MR, EEG, ENG-EMG) elvégzése is az agyi és perifériás idegrendszeri szövődmények, rendellenességek felfedésére.

