Infografika: így hat a kemoterápia a szerveinkre

A rosszindulatú daganatok burjánzását mindegy, hogy hogyan, de meg kell állítani. A kemoterápia azt a stratégiát követi, hogy az egészséges szövetek pusztítása árán is tönkreteszi a kontroll alól kiszabadult sejteket, és ezzel megakadályozza, hogy a betegség elhatalmasodjon az egész szervezeten. Sokféle hatóanyagot használnak kemoterápia során, így ezek hatása és mellékhatása is eltérő. Előfordul, hogy a jobb eredmény érdekében több, különböző rákellenes szert együtt alkalmaznak, ezért ilyenkor a mellékhatsok is komplexebbek. Az alábbiakban a legáltalánosabb hatásokat vesszük sorra.