COVID-19: így kerülhetjük el, hogy elkapjuk a fertőző rokonoktól

A lipcsei Leibniz Troposzférikus Kutató Intézet honlapján jelent meg az a tanulmánynak is beillő felhívás, amelyben több német tudományos intézet kutatói (a Finom Részecske Munkacsoport tagjai) foglalták össze álláspontjukat a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozásához szükséges lépésekről.

Érdemes megfontolni, hogy több kicsi családi találkozó legyen egy nagy helyett. Fotó: Getty Images

A német tudósok szerint a SARS-CoV-2 vírus háromféle módon terjed: először a bőr és a fertőzött felületek közötti érintkezés útján. Másodszor nagyobb cseppek révén, amelyeket köhögéssel, tüsszentéssel, hangos énekléssel vagy beszéddel a fertőzött személyek bocsátanak ki, majd e cseppek felszívódnak a száj, az orr és a szem nyálkahártyáján keresztül. Harmadszor pedig az aeroszolban szétszóródó úgynevezett szuszpendált részecskék belélegzésével. A közepes méretű és a nagyobb cseppektől eltérően az aeroszolokatalvásközben is kilélegzik az emberek. Ha a közepes és nagyobb méretű részecskék behatolnak a tüdő legmélyebb területeire, és ott szívódnak fel, a térfogatuk, vírustárló képességük miatt elősegíthetik a fertőzést. De éppen a méretük matt kiszűrhetők az N95, FFP vagy KN95 jelű maszkokkal - számolt be róla a BGR portál.

A fizika hatása a fertőzésekre

Ha meg akarjuk előzni a fertőzést, akkor mind a három útját el kell zárnunk - szögezik le a német kutatók. A közismert óvintézkedések: a gondos kézmosás, az orrot és szájat is fedő maszk viselése, valamint a távolságtartás éppen ezt a célt szolgálja. Ezek közül a maszk viselésével kapcsolatban van a félreértés. Az egyik kevéssé ismert pozitívumuk az, hogy száraz levegőben és túlmelegedett helyiségben segítik a légnedvesség megtartását. Mivel nedvesen tartják a nyálkahártyákat, azáltal csökkentik az aeroszolok behatolási mélységét a légutakba. A textilmaszkok a kifröccsenő cseppek ellen hasznosak igazán. Az aeroszol részecskék belégzése ellen csak az N95, FFP2 és KN95 maszkok nyújtanak jobb védelmet, de csak akkor, ha a maszk az optimális helyzetben van, és a fémerősítésű tömítés tökéletesen illeszkedik az orrnyereghez.

A tapasztalatok szerint a jelenlegi pandémiában a bőrrel való érintkezés nem okoz jelentős számú fertőzést: a cseppfertőzés az igazi veszélyforrás. Mivel a nagyobb, 0,5-2 µm átmérőjű cseppek ballisztikusan viselkednek, a levegőben tartózkodásuk időtartama rövid, térbeli mozgási tartományuk pedig nagyon korlátozott. A mozgási energiájuk és a gravitáció gondoskodik róla, hogy például a 0,1 mm = 100 µm sugarú cseppek 10 másodpercen belül álló levegőben a földre süllyedjenek. Ilyen cseppek képződnek kiabálás, ének vagy hangos beszéd során, különösen pedig köhögés vagy tüsszentés esetén. A cseppeknek ez a valószínű pályája adja az alapját az 1,5-2 m-es közösségi távolságtartási szabálynak. Beltérben a nagyobb részecskék süllyedése kissé lassabb a kilégzett meleg levegő felhajtóereje miatt. A kicsiny aeroszolrészecskékre ható emelőerő azonban olyan erős, hogy először a mennyezet felé emelkednek, majd onnan terjednek szét.

Az aeroszol részecskék terjedési viselkedése komolyan eltér a nagyobb cseppekétől. Az aeroszol részecskék (szuszpendált részecskék) nem azonnal ereszkednek le, hanem hosszabb ideig lebegnek a levegőben, és az áramlás, illetve turbulencia révén elkeverednek a levegővel, majd szétterjednek.

A cseppecskékkel ellentétben a legfinomabb részecskék normális légzéskor is keletkeznek, mivel az alsó légutakban képződnek az alveolusok (a tüdő léghólyagocskák) régiójában. Nem csak a kényszerített légzés (például sportolás vagy éneklés) közben nő meg rendkívüli mértékben a kibocsátás, ennek az aeroszol-emissziónak az egyéni ingadozási margója is magas. A különbségek személyenként akár százszorosak is lehetnek az alaplégzés vagy a beszéd esetén, tekintet nélkül a tüdő térfogatára, a mély lélegzetekre, az életkorra és a kórtörténetre. Ezért van az, hogy néhányan "szuperkibocsátók" anélkül, hogy ennek tudatában lennének. Ha elkapják a betegséget, akkor pedig szuperterjesztőkké válnak. A szájon át kijutó aeroszol részecskék koncentrációja lineárisan növekszik a kiengedett levegő térfogatának növekedésével éneklés és beszéd közben. Az egyes emberek között itt is nagy, akár tízszeres lehet a különbség. Ezért van, hogy a fertőzöttek kisebb része okozza a fertőzések nagyobb részét.

A COVID-19 fertőzés kockázata beltérben a legnagyobb, amikor több vagy sok ember hosszabb ideig egy légtérben tartózkodik és az ablakon keresztül történő szellőztetés nem megfelelő. Ilyenkor a vírussal fertőzött aeroszolok koncentrálódnak és növelik afertőzéskockázatát, még akkor is, ha az emberek megfelelően felhelyezett maszkot viselnek.

A munkacsoport legfontosabb ajánlásai a fertőzés elkerülésére:

- Az FFP2, N95, KN95 maszkokat számos ágazatban kötelezővé kell tenni, az egyszerű higiéniai maszkok helyett.

- Ablakon át történő szellőztetésnek (minél több, annál jobb) rendszeressé és általánossá kell válnia, mert hatékony és olcsó.

- Az elszívó szellőző rendszereket, ha lehet a biztonságnak megfelelően kell üzemeltetni vagy átalakítani. Ez azt jelenti, hogy a levegőt felfelé kell elszívni, és csak megfelelő szűrés után visszajuttatni a beltérbe. A csoport azt tanácsolja, hogy ezeket a szellőzőrendszereket azonnal telepítsék olyan helyiségekbe, mint tantermek, éttermek, kórházak, buszok és vonatok.

- A méret és a tér szempontjából megfelelő légtisztítószerek használata kritikus fontosságú. A hordozható megoldás is elfogadható.

- Monitorozni kell a levegő CO2-tartalmát, mert az eredmények megmutatják, hogy mennyire hatékony a szellőzés.

- Nem szabad ventilátorokat használni, különösen a mennyezeti légkeverés vezeti vissza a levegőt abba a régióba, ahol az emberek tartózkodnak, és valószínűleg hosszabb ideig tartják a vírusrészecskéket a levegőben.

Amennyiben az egyik családtag koronavírusos, az egy háztartásban élőknek körülbelül 50 százalék az esélyük a megfertőződésre - hívta fel a figyelmet a megfelelő szabályok betartásának fontosságára David Hirschwerk belgyógyász. A negatív teszt sem jelenti feltétlenül azt, hogy valaki nem fertőzött és nem képes fertőzni. Előfordulhat, hogy valaki a tesztelés pillanatában a fertőzés korai szakaszában jár: szervezetében a vírusterhelés a teszt által kimutatott szint alatt van. Friss kutatások szerint a koronavírusos betegek a tünetek megjelenése előtt két nappal, és a tünetek megjelenését követő 5 napig a legfertőzőbbek. Részletek!

Mire kell figyelni a családi, baráti összejöveteleken?

Mi következik ebből családi karácsonyozáskor vagy a szilveszteri évbúcsúztatóknál? Ha sok ember van együtt egy kis légtérben, akkor a lebegő cseppek mennyisége gyorsan felszaporodik. Ezért muszáj rendszeresen szellőztetni, kereszthuzatot csinálni. Lehetőleg mindenki, de a veszélyeztetettek feltétlenül viseljenek maszkot. Nem szabad ventilátort használni, mert az csak ront a helyzeten azzal, hogy lebegésben tartja a fertőző cseppeket. Bármilyen jó is a hangulat, az éneklést, kiabálást, hangos beszédet (amire egy nagy családi összejövetelen sokkal nagyobb az esély, mint normálisan) felejtsük el, és ha kell, ennek veszélyére figyelmeztessük egymást. Ha az idősebbeket féltjük, hogy esetleg megfáznak a szellőztetések miatt, takarjuk be őket az ablaknyitás idejére. Szilveszterkor pedig az lesz a legjobb, ha mindenki otthon marad. Ha éjfélkor kimegyünk a szabadba (amennyiben ezt az érvényes kijárási rendelkezések lehetővé teszik majd), ott ki lehet engedni a gőzt a távolságtartás és a többi szabály betartása mellett.