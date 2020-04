Azt remélik, tetűirtóval pusztíthatjuk el a koronavírust

Az ivermektint az 1970-es években vezették be állatgyógyászati készítményként, akkor a fonálférgek ellen. Az orvosok azonban emberi használatra is felírják 2012-től, fejtetű, rüh és más parazita-fertőzések kezelésére használják, sőt a rozacea kezelésére szolgáló egyes krémekbe is belekeverik. Most pedig egy egészen elképesztő új képessége is kiderült. Az Antiviral Research folyóiratban közzétett jelentés szerint a gyógyszer gyorsan megakadályozta a SARS-CoV-2, a COVID-19 betegséget okozó vírus replikációját. A a kutatási beszámolót a szakmai áttekintések után elfogadták közzétételre, de a tanulmányvégleges változata még nem készült el.

Hidroxi-klórkinin-tabletták. A végső ütőkártya még hiányzik a COVID-19 ellen - Fotó: Getty Images

A kutatók SARS-CoV-2-vel fertőztek meg sejteket, majd ivermektint adagoltak a tenyészethez. "Kimutattuk, hogy egyetlen adag ivermektin 48 órán belül elpusztíthatja a COVID-19-et egy Petri-csészében, erős antivirális aktivitást mutatva" - mondta David Jans, a melbourne-i Monash Egyetem biokémia és a molekuláris biológia professzora, a tanulmány társszerzője. Az egyetem másik kutatója Kylie Wagstaff szerint már 24 óra múlva jelentősen csökkent az életben lévő vírusok mennyisége a mintában. A szakértők szerint azonban még több tesztelésre van szükség annak érdekében, hogy megtudják, valóban jól működik-e az embereknél, és biztonságos-e használni a szert - írja a WebMD orvosi portál.

Az öngyógyítás tilos

"Úgy gondoljuk, hogy az ivermektin a sejteknek egy olyan kulcsmolekuláját célozza meg, amely elősegíti a vírus szaporodását. Mivel a kórokozó a kezelés hatására lassabban replikálódik, az immunrendszerünknek nagyobb esélye van az erős vírusellenes válasz kifejlesztésére és a vírus elpusztítására. Úgy gondoljuk, hogy ha ezt a vírusellenes szert korán adják be, akkor a lehető legnagyobb esélyt nyújt a szervezet számára afertőzéslegyőzésére" - jelentette ki Jans. A kutatók szerint más tanulmányokban már kimutatták, hogy a gyógyszer hatásos a dengue-láz ellen és korlátozza a COVID-19-hez hasonló fertőzések, például a nyugat-nílusi-láz vírusának replikálódását.

A gyógyszer "viszonylag nagy adagokban biztonságos, széles körben elérhető és viszonylag olcsó" - mondta a professzor. A következő lépés annak kimutatása, hogy mekkora a legjobb adag a COVID-19 elleni küzdelemhez. Ha ez megvan, a kutatók akkor kezdhetik el az emberekben végzett tesztelést - mondja. Fontos hangsúlyozni, hogy senkinek sem szabad öngyógyítással próbálkozni az állatgyógyászati célokra vagy fejtetűre szolgáló ivermektinnel. Az ivermektin felhasználásaának egyetlen biztonságos módja, ha azt az orvos írja fel receptre - figyelmeztetett.

Koronavírus elleni más gyógyszerek és módszerek

A WHO által támogatott vizsgálatok olyan gyógyszerekre összpontosítanak, amelyekről azt gondolják, hogy közvetlenül blokkolják a SARS-CoV-2 a tüdőn belüli replikációját - írja a The Conversation magazin. Habár több tucat gyógyszerrel folynak kísérletek, a következők í legígéretesebbek. A remdesivir egy intravénás vírusellenes gyógyszer, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy megakadályozzák a koronavírusokhoz hasonló kórkozók, köztük az Ebola fertőzéseit. A hatóanyagról táptalajokon és kísérleti egerekben már kimutatták, hogy eredményes a SARS-CoV-2 ellen. A Remdesivir kifejezetten a kórokozó új példányainak felépítésében részt vevő kulcsfontosságú vírusfehérjéket célozza meg, és megakadályozza azok működését. A gyógyszert már kipróbálták néhány COVID-19-betegnél az Egyesült Államokban, és biztonságosnak tűnik, ám kiterjedt vizsgálatokra van szükség ennek bizonyítására.

Lopinavir/ritonavir egy olyan gyógyszer-kombináció, amelyet a HIV-hez hasonló vírusok ellen dolgoztak ki. A remdesivirhez hasonlóan működik, mivel blokkolja a vírus kulcsfehérjéit, a proteázokat. A lopinavir/ritonavir laboratóriumi sejttenyészetekben és egerekben hatásosnak bizonyult a SARS-CoV-2 ellen is. Emellett tesztelik a béta-interferon vírusellenes gyógyszerrel együtt is, amit jelenleg a sclerosis multiplex kezelésére használják, és javíthatja a szervezet sejtjeinek természetes védekezését a COVID-19 ellen.

A klórkinin és hidroxi-klórkinin gyógyszereket jelenleg malária és egy autoimmun betegség, a lupusz kezelésére használják. A klorokint sokféle fertőzés ellen tesztelték, mivel laboratóriumi körülmények között, sejttenyészeteken képes megakadályozni a vírusok - beleértve a SARS-CoV-2 - sokszorozódását. A laboratóriumon kívül még nem sikerült bizonyítotani, hogy a klorokinnak komoly hatása volna a betegségek megelőzésében, és arra is csak korlátozott mennyiségű bizonyíték van arra, hogy a COVID-19 ellenében képes működni. A tisztánlátáshoz ebben az esetben is kiterjedt kísérletekre van szükség, amelyeket a WHO is támogat. A klórkinin felhasználása azért sem egyszerű, mert egyes embereknél jelentős mellékhatásokat okozhat, és akár az immunválaszt is blokkolhatja, ami a lupus kezelés elérni kívánt eredménye.

További lehetőségek

Az eddig ismertetett kezelések mind úgy hatnak, hogy blokkolják a vírusfertőzés folyamatának néhány kulcsfontosságú elemét kis molekulák felhasználásával. Két másik típusú kezelést is vizsgálnak olyan kísérletekben, amelyek eltérő módon működnek.

Az első a passzív immunizálás, azaz a potenciális védő antitestek átadása vagy transzfúziója a COVID-19-cel fertőzött és felgyógyult személytől olyannak, aki magas kockázatú vagy SARS-CoV-2 fertőzésben szenved. Ez az úgynevezett "regeneráló szérum" blokkolja a SARS-CoV-2-t a laboratóriumi sejttenyészetekben, és elvezethet a kezelések kidolgozásához. A COVID-19 passzív immunizálását a világ minden részén kipróbálták, és eddig az eredmények arra utalnak, hogy biztonságos a használata.

A lehetséges kezelés egy másik fajtája blokkolja saját immunrendszerünknek azokat a részeit, amelyek valószínűleg túlreagálják a SARS-CoV-2 fertőzést (citokin-vihar), és hozzájárulnak a tüdő károsodásához. Az ilyen súlyos immunreakció komponensek blokkolását célzó kezelések is megkezdődtek. De az immunválasz kezelésekor rendkívül óvatosan kell eljárni, mivel egyéb terápiák híján csak a saját védelmi rendszerünkre támaszkodhatunk, hogy korlátozzuk a vírus replikációját.

Azaz a COVID-19-re specifikus kezelések ugyan még nem állnak rendelkezésre, a gyógyszereket már tesztelik, és klinikai vizsgálatokat is végeznek, és a munka kezd eredményeket hozni. Ez a tudósok által a SARS-CoV-2-ről szerzett további ismeretekkel együtt széles körben segíthet, amíg egy hatásos vakcina rendelkezésre nem áll.