A hőség így hat a vérnyomásra

A magas vérnyomás nem egyik pillanatról a másikra alakul ki, s elsősorban az életmóddal kapcsolatos tényezők játszanak benne szerepet. Azaz a legtöbb ember maga is tehet róla, ha a vérnyomása magasabb az elfogadhatónál, ahogy annak csökkentéséért is felléphetne. A vérnyomásra ható tényezők közül a legfontosabbak az étkezés és a testmozgás, illetve az életkor és a genetikai örökség. Az időjárás azonban megváltoztathatja a vérnyomást is. Meleg időben, amikor hosszú ideig ragyogó napsütés fűti a légkört és a környezetünket, a vérnyomásunk alacsonyabb lesz a Mayo Klinika megállapítása szerint.

A kánikulától nem megy fel a vérnyomásunk. Máshol kell keresni az okokat

Sőt a vérnyomás télen általában magasabb, nyáron pedig alacsonyabb. Ez annak a következménye, hogy nemcsak a vér tágul ki a magasabb hőmérséklet hatására, hanem az erek is. Ne feledjük, hogy normális esetben a testhőmérsékletünk a külső körülményektől függetlenül kis eltérésekkel ugyanabban a tartományban mozog. Azaz nem leszünk lázasak attól, mert erősebben süt a nap. A magasabb környezeti hőmérsékletet persze érzékeli a szervezetünk, és megpróbálja a belső hőmérsékletét az optimális sávban tartani. Ennek részeként kitágulnak a véredények, hogy a szervezet nagyobb hőmennyiséget tudjon leadni, ami viszont a vérnyomásszint csökkenését okozza.

Nem szalad fel...

Tehát az a félelem, hogy a nagy melegben felszalad a vérnyomásunk, alaptalan. A forróság veszélyes lehet, de más okokból, s elsősorban az idősebbeket érintheti kellemetlenül, mert az életkoruk miatt a szervezetük hőszabályozása már nem működik tökéletesen. Az emberek 65 éves kor felett már nem izzadnak annyit, azaz nem párologtatnak el annyi folyadékot a bőrfelszínükről, mint a fiatalabbak, márpedig ez a hőszabályozás egyik legfontosabb mechanizmusa. Továbbá az idősek zsírtárolása is eltérő, ami tovább bonyolítja a szervezet hőszabályozását. Ezért az idősek belső hőmérséklete is könnyebben megemelkedik, ezáltal könnyebben éri őket hőguta.

Számos életmódbeli és egészségi tényező van, amely növeli a hővel kapcsolatos betegségek kialakulásának kockázatát. Ilyen többek között a kiszáradás, krónikus betegségek (szív- és vesebetegségek, keringési problémák), verejtékezést csökkentő gyógyszerek, túl alacsony sótartalmú étkezés, túlöltözés, a légáramlás vagy a légkondicionálás hiánya, valamint a különösen forró éghajlat.

Legyen befolyásunk a vérnyomásra!

Egy 2013-as tanulmány, amelyet a Glasgow-i Egyetem kutatói készítettek, megállapította, hogy a hideg időjárás valóban hatással lehet a magas vérnyomásra. Erre közel 170 ezer ember 1970 és 2011 közötti vizsgálata alapján jutottak. Amíg nem tudjuk kontrollálni az időjárást, kénytelen vagyunk a hagyományos módszerekkel befolyásolni a vérnyomást. Ezért a kutatók azt javasolták, hogy fogyasszunk több gyümölcsöt és zöldséget (a vérnyomást csökkentő nyári ételek közé tartozik például a szamóca, az áfonya és az avokádó), kevesebb sót és alkoholt, valamint mozogjunk többet.

Csakhogy a kánikulának is megvannak a komoly veszélyei. A nagy meleg hatására a perifériás erek kitágulnak a hőleadás érdekében, ami a szokásosnál is jobban igénybe veszi a szívet. Gyakori ilyenkor a vérnyomás-ingadozás, az általános gyengeség és a rosszullét. Nő az infarktus, az ödémásodás és a trombózis veszélye is. A keringési problémák abból adódnak, hogy az elmeszesedett erek merevebbek, nehezebben tágulnak. A szív a nagyobb terhelés miatt több vért juttatna a szervezetnek, de a koszorúerek nem lesznek jobban átjárhatóak, ami a szívben is oxigénhiányos állapothoz vezet. Ha a szívünk egészségét szem előtt tartjuk, akkor a fenti intelmeket mindenképpen érdemes betartani, hogy a szélsőségesebb körülményeket is könnyebben vészeljük át.

De ezek után miért tanácsolják az orvosok, hogy figyelni kell a nagy melegben a vérnyomásproblémákkal küzdők állapotára? Nem a vérnyomás növekedése, hanem csökkenése miatt. Sok beteg vérnyomáscsökkentő szereket szed, s ha nagy melegben ugyanakkora adagot fogyaszt, az a természetes okokból kitágult véredényekkel együtt oly mértékben leviheti a vérnyomást, ami rosszulléthez vezet. Az időseknél pedig már korlátozott a környezeti változások érzékelése, a túl nagy meleg sem mindig tűnik fel nekik. Ezért hajlamosak túlöltözni, a szükségesnél kevesebb folyadékot fogyasztani, valamint olykor a felírt vizelethajtó sem tesz jót nekik a kánikulában. Mindez kiszáradáshoz vezethet, megzavarhatja a veseműködést, az anyagcserét, és egyebek mellett a keringési rendszerre is hatással lehet. Mindez pedig elég okot szolgáltat a fokozott figyelemre.