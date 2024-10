Munkájuk távoli, nem befolyásolja az életünket, amíg mindennapjaink a rendes kerékvágásban zajlanak. Ám ha baj van, akkor a tevékenységük hirtelen minden másnál fontosabb lesz; akár az életet, a túlélést jelentheti. Ők az Egészséghősök. Te kinek díjaznád a munkáját? Add le a jelölésed! Magát a gyógyítást az orvosok végzik, ám az, hogy végül újra egészséges életet élhetünk-e, nagyban azokon múlik, akik körülveszik őket. Akik azt segítik, hogy információink legyenek, hogy egyáltalán eljussunk az orvoshoz, hogy a megfelelő ellátást kapjuk. Kísérnek ezen az úton – fizikailag és lelkileg. Mellettünk állnak azért, hogy felépüljünk, vagy legalább képesek legyünk együtt élni az állapotunkkal. Akihez valaha volt egy nyugtató szava egy mentősnek, aki valaha kapott egy jó tanácsot egy asszisztenstől, egy fontos telefonszámot egy szervezettől vagy csak egy pohár vizet az ápolótól, az tudja, milyen fontosak azok a kicsinek tűnő emberi pluszok, amik nincsenek ott a munkaköri leírásokban, olykor mégis a legtöbbet jelentik.

Mentősök, ápolók, orvosasszisztensek, egészségügyi területen dolgozó civil aktivisták ők, de főként nagybetűs Emberek. Nevük előtt nem feltétlen állnak hangzatos rövidítések, tevékenységük nincs reflektorfényben, mégis legalább annyit köszönhetünk nekik, mint annak, aki végül a műszert, a szikét tartja a kezében.

Az ő munkájukat szeretnénk megköszönni az Egészséghősök díjjal.

Kattints IDE a jelöléshez!

Kik legyenek 2024 Egészséghősei?

Ajánlj te is olyan embert, akitől te vagy egy szeretted valamikor sokat kapott! De ajánlhatod magadat is vagy egy kollégádat, ha te is az egészségügyben dolgozol.

4 kategóriában jelölhetsz október 31-ig:

Az Év Mentőse

Az Év Ápolója

Az Év Orvosasszisztense

Az Év Civil Egészséghőse

A jelöléseket szakértő kuratórium tekinti át, a végső nyertesekre az olvasók szavazhatnak.

A kuratórium tagjai:

Prof. Dr. Bodoky György , a Dél-pesti Centrumkórház Onkológiai Centrumának vezető főorvosa

, a Dél-pesti Centrumkórház Onkológiai Centrumának vezető főorvosa Győrfi Pál , az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR vezetője

, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR vezetője Paul Ágnes kommunikációs és civilszféra-szakértő

kommunikációs és civilszféra-szakértő Kenyhercz Kinga digitális lapigazgató, Central Médiacsoport

digitális lapigazgató, Central Médiacsoport Kempf Zita főszerkesztő, HáziPatika

Ajánlj, jelölj, díjazz!

Kattints IDE a jelöléshez!