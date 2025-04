Hamarosan vizsgálni kezdi a brit egészségügyi szolgálat (NHS) azt a forradalmi módszert, amellyel invazív beavatkozás nélkül is azonosítani tudják majd a 12 leggyakoribb és leghalálosabb daganatos megbetegedést – közölte a The Telegraph. Az új eljárásban a mesterséges intelligencia is komoly szerepet kap majd.

Új, forradalmi rákdiagnosztikai módszer jöhet hamarosan. Fotó: Getty Images

Búcsút inthetünk az invazív diagnosztikai módszereknek?

A vizsgálatba mintegy 8 ezer pácienst vonnak be, és amennyiben valóban hatékonynak bizonyul az eljárás, akkor széles körben is alkalmazni kezdhetik rákdiagnosztikai módszerként. Ez pedig összességében beteg millióinál teheti szükségtelenné a daganat kimutatását célzó, fájdalmas invazív sebészeti beavatkozások elvégzését, ugyanis már azok nélkül is észlelik a rákot, még a tünetek jelentkezése előtt.

Ezt tudja az új módszer

Az új innovatív eljárás a vérminták mikro-RNS-szintjét méri, és a mesterséges intelligencia ez alapján azonosítja és lokalizálja a daganatot. Az első eredmények alapján azt lehet mondani, hogy ez a módszer képes a 12 leggyakoribb és leghalálosabb rákos megbetegedést már a korai stádiumban azonosítani, csaknem 100 százalékos pontossággal.