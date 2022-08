Az emlőrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése; évente több mint ötezren szembesülnek a lesújtó diagnózissal. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy korai felismerés esetén az érintett teljesen fel is gyógyulhat. A The Healthy orvos által lektorált cikkében, szakértők megkérdezésével gyűjtötte össze, milyen tünetei lehetnek a mellráknak – a csomón kívül.

Bőrirritáció

A bőrirritációnak sokféle oka lehet, például egy rosszul illeszkedő melltartó, a melegkiütés vagy a kontakt dermatitisz. Ritka esetben azonban mellrákra is utalhat. „Ha a mellünkön látszólag ok nélkül jelenik meg bőrpír, kiütés, esetleg viszketést, duzzanatot, bőrirritációt tapasztalunk, és a panaszok már hosszabb ideje fennállnak, forduljunk orvoshoz” – tanácsolja dr. Jessica Shepherd, a dallasi Baylor Scott & White Women's Health Group nőgyógyásza.

Váladékozó mellbimbó

Ha szoptatunk vagy kisbabát várunk, nem kell aggódnunk a mellbimbó váladékozása miatt. Amennyiben azonban egyik eset sem áll fent, és mégis szembesülünk a furcsa panasszal, érdemes bejelentkezni szakemberhez. „A zavaros, zöldes vagy sárgás színű, esetleg véres mellbimbóváladék a mellrák tünete is lehet” – figyelmeztet dr. Shepherd, hozzátéve: különösen az ad okot gyanúra, ha a folyás spontán jelentkezik.

Sötét foltok

A bőrön megjelenő sötét foltok nem csak azt jelezhetik, hogy ideje elmenni bőrgyógyászhoz – előfordul, hogy feltűnésük a mellrák egyik ritka altípusához, a gyulladásos mellrákhoz köthető, szögezi le dr. Anita Johnson, az atlantai Cancer Treatment Centers of America onkológusa. Ha megjelenik egy folt a mellünkön, amelyet aztán több is követ, azonnal beszéljünk az orvosunkkal, javasolja a szakember.

Az emlőrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése. Fotó: Getty Images

Vörös foltok vagy zúzódások

Dr. Johnson szerint ugyancsak a gyulladásos mellrák tünetei lehetnek a bőrön lévő piros foltok vagy zúzódásra hasonlító bőrelváltozások. „Ha ilyeneket látunk a mellünkön, és azt tapasztaljuk, hogy 2-3 hét alatt sem múlnak el, kérjünk időpontot kivizsgálásra” – hangsúlyozza az onkológus, megnyugtatásként azonban úgy folytatta: a bőrön megjelenő piros foltoknak sok típusa ismert, például a cseresznyeangióma, amely teljesen jóindulatú.

A mellbimbó megváltozása

A mellbimbó alakja, mérete vagy színe normál esetben nem változik, kivéve, ha kisbabát várunk. Éppen ezért, ha azt észleljük, hogy a mellbimbónk nem olyan, mint régen volt, érdemes utánajárni az esetleges okoknak. Sajnos a mellrák is okozhat ilyen panaszt, hatására például behúzódhat a mellbimbó, mondja dr. Shepherd. A nőgyógyász arról is beszélt, hogy ha a mellbimbó vagy a körülötte lévő bőr viszket, hámlik, esetleg bizsergő, égő érzést tapasztalunk az érintett területen, az akár a Paget-kór jele is lehet, ami a mellrák egy kevésbé elterjedt típusa.

A bőr textúrájának megváltozása

A bőr textúrájára ugyancsak hatással lehet a mellrák. A betegség miatt például a mellünkön a bőr „lyukacsossá” válhat, olyan lesz, mint a narancshéj, mutat rá dr. Shepherd. „A rákos sejtek elzárják a mell belsejében lévő kis nyirokereket, amelynek következményeként folyadék gyűlik fel, és a mell begyullad.”

Duzzanat vagy érzékenység

A menstruációs ciklus bizonyos szakaszaiban sok nő tapasztalja, hogy a melle megduzzad, érzékenyebb a szokásosnál. Sőt, mindez akár a terhesség korai jele is lehet. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a mellrák szintén járhat ilyen tünetekkel. „Amennyiben az egyik mell jóval nagyobbnak, duzzadtabbnak tűnik a másiknál, célszerű a kivizsgálás. Ha a csomó mélyen a felszín alatt van, lehet, hogy nem tudjuk kitapintani, a duzzanat viszont utal a jelenlétére” – mondja dr. Shepherd.

Dr. Johnson arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel a terjedni kezdő mellrák nyirokcsomó-megnagyobbodást okozhat a hónaljban, a havonta egyszer esedékes önvizsgálat során ezt a területet is fontos áttapintani.

A mell méretének vagy alakjának megváltozása

A súlygyarapodás, a menstruációs ciklus változása, a terhesség vagy a szoptatás mind-mind befolyásolhatja a mellek méretét és alakját. Ha azonban egyikkel sem magyarázható a változás, ami ráadásul hirtelen következik be, és nem múlik el, az felvetheti a mellrák gyanúját, így dr. Johnson. Az onkológus hozzátette: ha mindkét mell mérete, alakja egyformán megváltozik, akkor valószínűleg nem mellrák van a háttérben.

