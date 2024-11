Miómának a méh izmaiból és rostos szöveteiből kialakuló, jóindulatú daganatot hívjuk. Kialakulásának hátterében számos tényező állhat hormonális zavaroktól lelki problémákon át örökletes tényezőkig. Egyes kutatások szerint a táplálkozás is jelentős szerepet játszik a kialakulásában - a Healthline cikke összegyűjtötte, milyen ételeket érdemes fogyasztanunk, ha minket is érint, és melyik ételeket javasolt mindenképpen elkerülni.

Főleg 35 és 40 év közötti nőknél alakul ki a mióma, de fiatalabb és idősebb korban is előfordulhat, egyéni adottságoktól, örökletes hajlamtól függően. A mérete változatos, az egészen apró, gombostűfejnyitől egészen a nagyon nagyig terjed, extrém esetben akár dinnye nagyságúra is megnőhet. Az esetek döntő többségében (98 százalékban) nem lesz belőle rosszindulatú elváltozás. A mióma kifejlődésében a táplálkozásnak is kulcsszerep jut, nem mindegy tehát, milyen ételek kerülnek az asztalunkra.

Ezeket az ételeket kerüljük, ha miómával küzdünk

Alkohol

Az alkoholfogyasztás több okból is kerülendő, függetlenül attól, hogy milyen betegséggel küzdünk. Táplálkozási szakértők ugyanakkor különösen óva intenek a fogyasztásától abban az esteben, ha valaki miómától szenved. Már a betegség kialakulásában is szerepet játszhat a szeszesitalok fogyasztása: egy tanulmány például kimutatta, hogy azoknál a nőknél, akik naponta legalább egy, vagy még több sört megittak, több mint 50 százalékkal nőtt a mióma kialakulásának kockázata. Az alkohol ugyanis gyulladások kialakulását erősítheti a szervezetben, illetve azoknak a hormonoknak a szintjét is megemeli, amelyek segítik a daganat kialakulását.

A cukros ételeket érdemes kerülni mióma esetén. Fotó: Getty Images

Magas cukortartalmú élelmiszerek

A cukros élelmiszerek fogyasztása megemeli a vércukrorszintet, amelyre válaszul a szervezet fokozott inzulintermelésbe kezd. Az ezzel járó testsúlygyarapodás szintén elősegítheti a mióma kifejlődését. Érdemes tehát visszaszorítani a finomított szénhidrátokat és a hozzáadott cukrokat tartalmazó élelmiszerek arányát az étrendünkben. A cukros édességek mellett tanácsos kevesebb fehér kenyeret is fogyasztani, érdemes azt teljes kiőrlésű pékárura cserélni.

Ételek, amelyek fokozzák az ösztrogéntermelést

Egyes növényi eredetű összetevők a szervezetben a női nemi hormonhoz hasonló hatást váltanak ki: ezek az úgynevezett fitoösztrogének, amelyek fogyasztása kismértékű hormonterápiával is felérhet. Ilyen például a szójabab és szójatej, a tofu és a lenmag. Ezekből az élelmiszerekből is érdemes kevesebbet fogyasztani annak érdekében, hogy ne támogassuk a mióma fejlődését.