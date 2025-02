Pajzsmirigyrák: áttörés a kezelésben, magyar kutatóké az érdem

Az elmúlt évtizedekben ugrásszerűen megnőtt a pajzsmirigy rosszindulatú elváltozásainak diagnózisa. Az esetszám emelkedésének hátterében jelentős részben a diagnosztika fejlődése áll, amelynek köszönhetően már korai stádiumban felfedezhetőek és jól kezelhetőek ezek az elváltozások. A kezelésben jelentős áttörést hozhat az a Közép-Kelet-Európában egyedülálló magyar orvosi kutatás, amely teljesen új, kíméletesebb terápia előtt nyithat utat. A Semmelweis Egyetem, valamint a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet munkatársai egy olyan, minimál-invazív kezelési módot fejlesztettek ki, amely vágás nélkül, úgynevezett hőkezelési technológiát (vagyis rádiófrekvenciás ablációt, röviden RFA-t) használva pusztítja el a daganatsejteket. Az új módszer nemcsak a betegek számára kínál kíméletesebb alternatívát, hanem hosszú távon a rákkezelés terén is jelentős áttörést jelenthet.

Állami finanszírozásban is elérhető a beavatkozás

"A hőkezelési technológiát, a rádiófrekvenciás ablációt (RFA) az elmúlt évek során a Premier Med alkalmazta először és egyedüliként Kelet-Közép-Európában a jóindulatú pajzsmirigy göböknél, és most már a rosszindulatú pajzsmirigydaganatok kezelésére is sikerrel használják. A módszer lényege, hogy ultrahangon nyomon követve egy vékony tűvel megszúrják a pajzsmirigy rákos daganatát, felmelegítik a szövetet, a keletkezett hő pedig elpusztítja a kóros sejteket anélkül, hogy a pajzsmirigy működését károsítanák. A beavatkozás után a betegeknek nem szükséges hormonpótló kezelés, jelentősen csökkennek a szövődmények és a felépülés is sokkal gyorsabb. Az egy centimétert meg nem haladó papilláris pajzsmirigyrákoknál vizsgáltuk a kezelés biztonságosságát. Ez a leggyakrabban előforduló elsődleges rosszindulatú pajzsmirigy daganat, ezért létfontosságú a gyors és biztonságos kezelés" – mondta el Dr. Deák Pál Ákos, a Semmelweis Egyetem és a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet intervenciós radiológus főorvosa a kutatás kapcsán meghirdetett sajtótájékoztatón.

A beavatkozás állami finanszírozásban is elérhető a Semmelweis Egyetemen, nem szükséges NEAK-engedély sem, hiszen egyedi méltányossági kérelem nélkül is kezelhetjük a rosszindulatú daganatot – tette hozzá.

A tanulmány eredményeként hazánkban érhető el a régióban elsőként a vágás (nyitott műtét) nélküli technológia. Fotó: Premier Med

"A nyak egy igen érzékeny terület, itt húzódik a légcső, nyelőcső, a fő ütőér is itt fut végig. Minél többször végeznek ezen a területen sebészeti beavatkozásokat, annál nagyobb a veszélye a szövődmények kialakulására. Ezért is lehet fontos ez az új eljárás" - magyarázta Dr. habil. Reismann Péter, a Semmelweis Egyetem belgyógyász-és endokrinológus szakorvosa, egyetemi docense. A HáziPatika.com kérdésére az endokrinológus hangsúlyozta: a 70-es, 80-as években a pajzsmirigy rosszindulatú daganatai nem voltak a tíz leggyakoribb daganat között sem, ma pedig már a harmadik leggyakoribb rákos megbetegedésnek tartják Európa-szerte. Az elmúlt 30 évben a szakember szerint 3-4-szeresére emelkedett ennek a daganattípusnak a felismerése - és itt a felismerésen van nagy hangsúly. Hátterében ugyanis a diagnosztikai eljárások fejlődése is áll, az ultrahangos vizsgálatok nagyobb pontossággal azonosítják a rosszindulatú sejtcsoportokat. Emellett viszont bizonyos környezeti ártalmak - például a sugárzás mértéke - és a jódellátottság is hatással van a pajzsmirigybetegségek kialakulására.

Nem befolyásolja a pajzsmirigy működését az új kezelés

Dr. Reismann Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a pajzsmirigyrák korai észlelése és kezelése jelentős egészségnyereséggel járhat. A göb rendkívül gyakori pajzsmirigy szerkezeti eltérés. A túlnyomó része jóindulatú, tünetet nem okozó forma. Ezektől kell elkülöníteni a rosszindulatú, potenciálisan helyi illetve távoli áttétet adó daganatokat. Erre kiváló diagnosztikai lehetőség a nyaki ultrahangvizsgálat, mely felvetheti a gyanút. A diagnózist a vékonytű-mintavétel adja meg, melynek során a göbből vett sejthalmazt szakértő pathológus értékeli ki.

Az RFA kezelés egyik legnagyobb előnye az endokrinológus szerint az, hogy nem befolyásolja a pajzsmirigy működését. A pajzsmirigy az életműködést biztosító és fenntartó hormonokat termel, ezért az olyan eljárások, amelyek nem befolyásolják a pajzsmirigy működését előnyt élvezhetnek a klasszikus sebészeti beavatkozásokkal szemben ­- figyelmeztet a szakorvos. Eddig 29 páciensen végezték el a kezelést sikerrel. A daganatokat helyi érzéstelenítésben kezelték, és a beavatkozás után alapos utógondozás, kontrollvizsgálatok zajlottak. A kutatási eredmények alapján az RFA képes az 1 cm-nél kisebb daganatokat hatékonyan kezelni, és azok a kutatásban résztvevő páciensek esetében nem mutattak kiújulást. Az eredmények szerint a termoablációval kezelt daganatok a 12 hónapos kontroll után már nem is voltak láthatóak a képalkotó vizsgálatok során. Nem alakult ki semmilyen súlyos mellékhatás, mint például hangszálbénulás vagy vérzés. A kutatás során alkalmazott módszerek és az általuk elért eredmények alátámasztják, hogy a rádiófrekvenciás abláció egy hatékony és biztonságos alternatíva lehet a korai stádiumú pajzsmirigy rosszindulatú daganatainak kezelésében – hangsúlyozta.