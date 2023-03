Minden 20. embernél kialakul ilyen daganat

A mellévese a szervezet működésében és a hormontermelésben is kulcsfontosságú szerepet tölt be. Átlagosan minden huszadik embernél alakul ki élete során daganat ebben a szervben, a rizikó pedig az életkor előrehaladtával folyamatosan nő. Ezeket a daganatokat gyakran csak véletlenül, a más betegségek gyanúja miatt elvégzett képalkotó vizsgálatokon fedezik fel – olvasható a Semmelweis Egyetem közleményében.

A felismerést tovább nehezíti, hogy az érintetteknél eléggé általános, más betegségekre is utaló tünetek lépnek fel, úgymint éjszakai izzadás, elhúzódó láz, fogyás és fáradékonyság. Előrehaladott állapotban a hasra vagy hátra lokalizált fájdalom is gyakori. Esetenként arcra és/vagy hasra történő hízás is előfordulhat, miközben a végtagok elvékonyodnak és a bőr is vékonyabb lesz. Nők körében jellegzetes tünet még az addig megszokottnál erőteljesebb szőrnövekedés is. Mindezek mellett sokféle más endokrinológiai tünetet is okozhat a daganat, ezért nagyon fontos, hogy mielőbb szakemberhez forduljunk.

Ha a daganat rosszindulatú, alig 30 százalék az 5 éves túlélés esélye. Fotó: Getty Images

Jó- vagy rosszindulatú?

A mellékvesekéreg-daganatok túlnyomó részben hormont nem termelő, jóindulatú elváltozások, amelyek közül némelyik még beavatkozást sem igényel. Azonban nagyon nehéz meghatározni, hogy jó- vagy rosszindulatú daganatot találtak-e az adott páciensnél. A fellelt daganat ugyan csak ritkán rosszindulatú, a mellékvesekéreg-rák egy meglehetősen agresszív betegség: az 5 éves túlélési esélye 30 százalék alatt van. Magyarországon egyébként évente nagyjából 15-20 rosszindulatú daganatos esetet azonosítanak.

„Jelenleg nincs olyan általánosan használható diagnosztikai eljárás, amely gyorsan és a beteg számára viszonylag fájdalommentesen segítségére lenne az orvosoknak a kórisme felállításában és a kezelés meghatározásában. Ráadásul a műtét utáni szövettani vizsgálatok is komoly szakértelmet és tapasztalatot igényelnek, és esetenként a patológusoknak is nehézséget okoz e daganatok szövettani vizsgálata. A műtét előtti mintavétel egyelőre nem számít rutineljárásnak, mivel a szövettani vizsgálat nehéz és kis mennyiségű mintából nem is megbízható. Ezt orvosolná a Semmelweis Egyetem Endokrinológiai Tanszékén működő kutatócsoportjának molekuláris biológiai felfedezése, amelyet 2022 őszén egyetemi innovációs díjjal ismertek el” – áll az intézmény közleményében.

A kulcs a mikroRNS-ekben rejtik

„Az innováció a műtét utáni szövetminta-analízist könnyíti meg. A kutatócsoportnak ugyanis sikerült 3 olyan mikroRNS-kombinációt azonosítania, amelyek a kivett mintából izolálva megbízhatóan jelezhetik a mellékvesekéreg-daganat jó- vagy rosszindulatúságát” – magyarázta dr. Igaz Péter, a kutatócsoport és az Endokrinológiai Tanszék vezetője. A Semmelweis Egyetemen egyébként már több mint négy évtizedes hagyománya van a mellékvese daganatos megbetegedéseivel kapcsolatos kutatásoknak, ezért is fordult a figyelem erre a kutatási területre.

A mikroRNS-ek a fehérjét nem kódoló RNS-ek közé tartoznak, viszont nagyon is van biológiai funkciójuk: az RNS-interferencia folyamatán keresztül, a DNS szekvenciájának megváltoztatása nélkül szabályozzák a sejtek funkcióit, és részben ezáltal reagál az emberi szervezet a környezeti ingerek változására. A jellemzően 19-21 nukleotidból álló mikroRNS-ek nagyon stabil molekulák, biomarkerként való alkalmazhatóságuk pedig az elmúlt évtizedben vált egyre izgalmasabb kutatási területté, ahogyan egyre több mindenre derült fény a fehérjét nem kódoló RNS-ekről és a mikroRNS-ek szervezet működésében játszott szerepéről, illetve ahogy egyre több mikroRNS-t azonosítottak – az emberekben eddig mintegy 2500-at.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!