Itt szedi a legtöbb áldozatot a rák

A kutatók a világ 21 kiválasztott országában 160 ezer ember halálának okait vizsgálták 2005 és 2016 között. Az alanyok 35-70 év közöttiek voltak. A legnagyobb GDP-vel rendelkező országok között volt Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kanada és Svédország. A közepes bevételű országok között szerepelt a Fülöp-szigetek, Kolumbia, Kína, Argentína, a szegény országok között pedig Tanzánia, Banglades, India, Zimbabwe és Pakisztán.

A gazdag országokban a halálesetek harmadát rák okozza. Fotó: iStock

Már nem a szívbetegség a leggyakoribb

"Világszerte átlagosan a szív- és érrendszeri megbetegedések a leggyakoribb halálokok a középkorú emberek körében. A leggazdagabb országokra azonban ez már nem igaz. Ott a rákbetegségek már kétszer annyi halálos áldozatot szednek, mint a szív- és érrendszeri betegségek" - állapították meg a szakértők.

A leggazdagabb országokban a rák az elhalálozások 37 százalékát okozza, míg a szív- és érrendszeri betegségekben a halálesetek 23 százalékáért felelős. Ezzel szemben a közepes jövedelmű államokban a szív- és érrendszeri megbetegedések felelősek a halálozás 41 százalékáért, míg a rák áldozatainak aránya 30 százalék. A legszegényebb országokban viszont a halálesetek 17 százalékáért a daganatok, 43 százalékáért pedig a szív- és érrendszeri betegségek okolhatók.

Globálisan tehát most még a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a halálozás 40 százalékát, a rák pedig a második helyen áll 26 százalékkal. A kutatók szerint azonban néhány évtizeden belül világviszonylatban is a rák válhat az első számú halálokká. A szakemberek abból indulnak ki, hogy az alacsonyabb jövedelmű országok jó részében is javulás látható a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kezelésében.