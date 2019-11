Fiatalon is lehetek mellrákos?

A következőkben dr. Hernádi Balázs, a Nőgyógyászati Központ daganatos kórképekkel is foglalkozó nőgyógyásza mondja el a legfontosabb tudnivalókat.

"Magyarországon élete során minden nyolcadik nő érintett az emlőrák valamilyen formájában. És bár 30 éves kor alatt nemcsak a mellrák, hanem a legtöbb daganat is ritkábban fordul elő, sajnos akadnak kivételek. Az előfordulás rizikóját emelik a genetikai tényezők (BRCA mutáció), a daganat családi halmozódása, és egyes környezeti faktorok (pl. elhízás, dohányzás stb.)." dr. Hernádi ezért 18-20 éves kortól minden nőnek javasolja az évenkénti nőgyógyászati rákszűrést (citológia, kismedencei ultrahang, emlő).

Önvizsgálat: tudja, hogyan kell elvégezni? Részletek!

Figyelni kell önmagunkra

Már tini- és gyermekkorban érdemes felhívni a lányok figyelmét az önvizsgálat fontosságára. Ebben az életkorban még nem a daganatok keresése a cél, hanem az odafigyelésé, az önvizsgálaté. A mellek rendszeres önvizsgálata azért is ajánlott, mert segítségével sokkal hamarabb felismerhetőek azok az ártalmatlan csomók is, melyeket a menstruáció okozta hormonális változások idéznek elő. Továbbá ha már gyerekkorban megtanulják az önvizsgálat alapjait, akkor később könnyebben válhat rutinná. Ennek elsajátításában segíthet az édesanya is.

Figyelni kell önmagunkra

"Menzesztől függetlenül megjelenő, el nem múló panaszokat okozó csomók a hónaljban is előfordulhatnak. Ezek ultrahangvizsgálattal ellenőrizhetőek. A vizsgálat pontos és fájdalmatlan. Adott esetben célzott mintavételre lehet szükség: ez egy rövid ambuláns beavatkozás" - ismerteti a legfontosabbakat dr. Hernádi Balázs.

Szűrés, egyéb vizsgálatok

Emlődaganat gyanújakor mindenképp tanácsos további vizsgálatok elvégzése. Ilyen esetekben szükséges lehet a tumormarkerek laborvizsgálatos ellenőrzése (emlő esetében ezekről lehet szó: CA 15-3, CA 549, MCA, áttétes emlőráknál TPS). "A korán felismert rosszindulatú daganat kezelési lehetősége szélesebb, gyógyulási esélye jobb, de ehhez tenni kell, mind a fiatal nőnek, mind a családjának is" - hangsúlyozza dr. Hernádi Balázs.