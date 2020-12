10 dolog, ami segít megelőzni a rákot

Normális testsúly

Rák, áttét, daganat: pontosan mik ezek? Ki gondolná, hogy szervezetünkben nap mint nap keletkezhetnek rendellenes sejtek? Mivel azonban azimmunrendszerhatékonyan pusztítja őket, sokáig egészségesen élhetünk. Mitől rendellenes egy sejt, és hogy tud tumorrá szaporodni? Cikkünkben mindenre választ kap.

A dohányzás abbahagyása után, amit a rák kockázatának csökkentése - meg egyáltalán, az egészségünk - érdekében tehetünk - állítják a kutatók. A felszaporodott zsírsejtek ugyanis fokozzák bizonyos homonok, mint például a mellrák kockázatát növel ösztrogén termelését. A testzsír ráadásul állandó gyulladásos választ vált ki a szervezetben, hasonlóan valamilyen fertőzéshez. A férfiak és a nők egészséges testtömeg-indexe 18,5 és 24,9 között van - emlékeztetnek.Köztudott, hogy a testmozgás egészséges, de megfelelő fizikai aktivitás a daganatos betegségek (elsősorban a bél-, mell- és méhrák) megelőzésében is segít. Ennek hatásmechanizmusát egyelőre nem sikerült teljesen feltárni, de a vizsgálatok azt mutatják, hogy. Az is biztos, hogy a fizikai aktivitás erősíti az immunrendszert és segít a fogyásban.A zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonafélékben és hüvelyesekben gazdag étrend is jótékony hatású,. A növények olyan fitokemikáliákat tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak a sejtek védelméhez. És mivel kalóriatartalmuk is alacsony, az egészséges testsúly megtartásában is segítenek.Korábban már kimutatták az alkohol kapcsolatát olyan ráktípusok kialakulásával, mint a száj- és a torok-, a nyelőcső-, a máj-, a bél- és a mellrák. A közvetlen összefüggést még nem tárták fel, de, így növeli a betegség kockázatát. A kutatások azt is kimutatták, hogy az alkohol különösen káros a dohányzással együtt.A szakértők az tanácsolják, hogy a férfiak naponta legfeljebb két, a nők pedig egy pohár alkoholos italt igyanak, de tartsanak hetente néhány teljesen száraz napot.A kevés (vagy semennyi) hasznos tápanyagot tartalmazó, viszont magas kalóriatartalmú ételek - mint például a csokoládé, chipsek, kekszek, gyorséttermi ételek - közvetve,. Ugyanez elmondható a cukros, szénsavas üdítőkről, energiaitalokról, különböző shake-ekről. Sőt, mivel a gyümölcslé is sok cukrot tartalmaz, a szakértők abból is csak napi egy pohár fogyasztását ajánlják. Helyettük. Mivel a mesterséges édesítőszerek és a rák kialakulás között nem sikerült kapcsolatot találni, a jelentés szerint a diétás italok választása is megoldás lehet.A túlzott sófogyasztás a magas vérnyomás és a gyomorrák kockázatát növeli, utóbbit a kutatók szerint a gyomor nyálkahártyájának károsításával.A testnek ugyan létfontosságú a só - benne lévő a nátrium miatt -, csakhogy egy átlagember a szükséges mennyiség többszörösét fogyasztja naponta. A nemzetközileg elfogadott ajánlott mennyiség naponta 5 gramm, ehhez képest egy átlagos magyar felnőtt 17 grammot visz be az élelmiszerekkel.A feldolgozott húsok, mint a kolbász, szalonna, sonkafélék nem csak a magas só- és zsírtartalmuk, hanem a tartósítási eljárások miatt is kerülendők. A. A World Cancer Research Fund azt tanácsolja, hogy a feldolgozott húsok fogyasztását csökkentsük minimálisra.Emellett a tőkehúsok fogyasztását sem szabad túlzásba vinni. Bár a hús sok értékes tápanyag forrása , a rák a kockázatának csökkentése érdekében ne együnk heti fél kilónál több marhát vagy sertést. Helyette több csirke javasolt, de a húst sok étkezés esetében le lehet cserélni babra, csicseriborsóra vagy lencsére.A legtöbb ember annak tudatában szedi a vitaminokat, ásványi anyagokat és egyéb étrendkiegészítőket, hogy mindent megtesz az egészségéért, pedig. Ez pedig egyénfüggő, nem lehet előre megmondani, hogy az egyes emberekre hogy hatnak a multivitaminok összetevői.Vannak ugyan olyan helyzetek, amikor szükség lehet a kiegészítőkre - például terhes nők, szoptató anyák, csecsemők vagy idős emberek - de a szakemberek azt tanácsolják, hogy a speciális élethelyzeteken kívülA szoptatás a, ezért az ajánlás szerint legalább. A babának az anyatej az ideális táplálék, mivel tartalmazza az egészséges növekedéshez és fejlődéshez szükséges valamennyi tápanyagot. Hozzájárul az erős immunrendszer kialakulásához, és a szoptatott babák később kisebb valószínűséggel híznak el.A szoptatás az anya szervezetének is előnyös, segít például megszabadulni a terhesség alatt felszedett kilóktól és csökkenti a mellrák kialakulásának kockázatát.A végére maradt a legfontosabb: leszokni a dohányzásról, ami a megelőzhető halálesetek fő oka.Egyértelműen a rákkeltő anyagokkal teli cigarettafüst okolható a tüdőrák kialakulásáért --, de a száj az ajkak, a gége, a nyelőcső, a hólyag, a vese és a máj daganatos megbetegedésének kialakulásában is főszerepet játszik.