A Staphylococcus aureus egy gyakori, rendkívül alkalmazkodóképes baktérium, amely szinte minden ember bőrén megtalálható. Mégis komoly veszélyt jelenthet a cukorbetegekre – különösen, ha az immunrendszer legyengült, vagy a sebkezelés nem megfelelő. Ráadásul az antibiotikumrezisztencia terjedése miatt egyre nehezebb hatékonyan kezelni ezeket a fertőzéseket.

Milyen baktérium a Staphylococcus aureus?

A Staphylococcus aureus alattomos baktérium, amely különböző sérüléseken, sebeken keresztül bármikor behatolhat a szervezetbe a bőrfelszínről. Amikor invazívvá válik, a hagyományos kezelés gyakran nagy dózisú antibiotikumokat és a seb gondos tisztítását jelenti. Ezzel együtt az ilyen fertőzések egyre gyakoribbak és egyre több halálesetet követelnek. Az antibiotikumrezisztens Staphylococcus Aureus-törzsek (MRSA) mind több megbetegedést váltanak ki ugyanis világszerte. Ha pedig antibiotikumrezisztens fertőzés alakul ki valakinél, akkor erősebb antibiotikum szükséges a megfelelő gyógyuláshoz. És még ha sikerül is hatékony antibiotikumot találni, valószínűleg sokkal több mellékhatással kell számolni. A kezelés például a hasznos bélbaktériumokat is pusztítja. Ezek nemcsak a jól működő emésztőrendszerhez, hanem az egészséges immunrendszerhez is szükségesek, amely elengedhetetlen a Staphylococcus-fertőzések leküzdéséhez.

Cukorbetegség és Staphylococcus aureus

Jó ideje zajlanak kutatások a cukorbetegség és a Staphylococcus-fertőzések kapcsolatát vizsgálva. Egy új tanulmány szerint például a cukorbetegek hajlamosabbak lehetnek az ilyen fertőzésekre. A cukorbetegek immunválasza jóval gyengébb lehet, ráadásul a sebgyógyulás is lassabb. Ezért egy apró sérülés is súlyos fertőzés forrása lehet, különösen Staphylococcus aureus esetén.

Cukorbetegeknél egy apró karcolás vagy horzsolás is súlyos fertőzésekhez vezethet, ha a háttérben Staphylococcus aureus áll. Fotó: Getty Images

Cukorbetegként így kezeld otthon a sebeidet

A cukorbetegség nemcsak a vércukorszint szabályozására van hatással, hanem a szervezet védekezőképességére is. Emiatt a bőrfelületen keletkezett, akár kisebb sérülések is könnyebben elfertőződhetnek. Különösen igaz ez a Staphylococcus aureus nevű baktérium fertőzésekor, amely súlyosabb szövődményeket is előidézhet, ha nem kezeljük időben. A helyes sebkezelés cukorbetegeknél tehát kiemelt fontosságú – sőt, a napi rutin részévé kell válnia, hogy elkerülhető legyen a fertőzés, a nehezített sebgyógyulás vagy akár a kórházi ellátás.

Minden sebkezelés előtt és után rendkívül fontos az alapos kézmosás . Ez nem pusztán higiéniai kérdés – a kézről a baktériumok nagyon könnyen bekerülhetnek a nyílt sebbe. Használj illatmentes, bőrbarát szappant vagy alkoholos kézfertőtlenítőt, amely legalább 60–70 százalékos etanol- vagy izopropil-alkohol-tartalommal rendelkezik.

. Ez nem pusztán higiéniai kérdés – a kézről a baktériumok nagyon könnyen bekerülhetnek a nyílt sebbe. Használj illatmentes, bőrbarát szappant vagy alkoholos kézfertőtlenítőt, amely legalább 60–70 százalékos etanol- vagy izopropil-alkohol-tartalommal rendelkezik. A sebet naponta egyszer-kétszer érdemes megtisztítani. Ezt langyos folyó vízzel és gyógyszertári, illatanyagoktól mentes szappannal végezd. Kerüld a hidrogén-peroxidot, alkoholtartalmú szereket vagy jódoldatot, hacsak nem kifejezetten orvos javasolta, mivel ezek a szerek ugyan fertőtlenítenek, de károsíthatják a frissen képződő sebszövetet, így lassítják a gyógyulást. A tisztítás után óvatosan itasd szárazra a sebet steril gézlappal.

A seb fertőtlenítéséhez olyan helyi fertőtlenítőszert válassz, amely biztonságos a bőr számára és nem csíp. Fontos, hogy a készítmény antibakteriális legyen, lehetőleg széles spektrumú, hogy megelőzze a Staphylococcus okozta felülfertőződést is .

. A seb lefedése különösen fontos cukorbetegek esetén. Soha ne hagyd szabadon a sebet huzamosabb ideig, még ha kicsinek is tűnik. A kötést naponta, illetve akkor is cserélni kell, ha átnedvesedett vagy beszennyeződött.

Természetes alapanyagú kiegészítők is segíthetik a felszíni sérülések gyógyulását, de kizárólag orvosi jóváhagyással, és csak akkor, ha a seb nem fertőződött vagy mély. Ilyen lehet például a gyógyászati célra sterilizált méz (például manuka méz), amely antibakteriális hatású, vagy a tiszta aloe vera gél, amely nyugtatja és hidratálja a sérült bőrt. A körömvirág-kivonat enyhe gyulladáscsökkentő és hámosító hatással bírhat, de ezt is inkább felületi hámsérülések esetén alkalmazd.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos a megfelelő vércukorszint fenntartása a sebgyógyulás során. A magas vércukorszint ugyanis gyengíti az immunrendszer működését, különösen a fehérvérsejtek hatékonyságát, így a szervezet nehezebben veszi fel a harcot a fertőzésekkel szemben. Ha seb van a lábadon vagy a kezeden, érdemes a szokásosnál is gyakrabban ellenőrizni a vércukorszinted, és törekedni a stabil, egyenletes értékekre.