Milyen gyakran kell mérni a vércukrot?

Diabétesz esetén nagy jelentősége van a rendszeres és helyes vércukormérésnek. Ezzel egyrészt nyomon követhető az állapot alakulása, tisztába kerülhet a beteg az éhomi vércukorszintjével, valamint képet kaphat arról, hogy étkezések után mennyivel nő meg a vércukra. Erre azért van nagy szükség, mert így nemcsak a megfelelő gyógyszer/inzulindózis állítható be, hanem le tudja ellenőrizni azt is a páciens, vajon ideális-e az étrendje, életvitele, terápiája. A vércukormérés további pozitívuma, hogy azonnali információt kaphatunk általa a pillanatnyi glükózszintről, illetve kiderül, hogy a normál tartományon belül van-e. Az alacsony vagy magas vércukorszinteknek nem mindig és nem mindenkinél vannak egyértelmű tünetei, így már a legkisebb közérzetromlás esetén is érdemes vércukrot mérni.

A HbA1c egy laboratóriumi paraméter, amely 6-8 hétre visszamenőleg jelzi az átlagos vércukorszintet. Általában a célértéke 7 százalék alatt elfogadható cukorbetegségben.

A rendszeres vércukormérésnek van még egy igen hasznos oldala, mégpedig, hogy ezáltal kideríthető, mi is áll a nem megfelelő HbA1c-érték hátterében. Előfordulhat ugyanis, hogy ha valaki csak ritkán mér glükózszintet, annak eredménye nincs összhangban a kapott magas HbA1c-értékkel. A vércukormérés gyakoribbá tételével lehetővé válhat annak kiderítése, hogy vajon mi is okozza a kóros értéket. Fontos, hogy a betegek szakápolóval vagy kezelőorvossal ellenőrizzék a vércukormérés helyes kivitelezését, illetve időszakosan összehasonlító mérés is történjen laboratóriumi vércukorméréssel a vércukormérő pontosságának megállapítása céljából. Ezt a rendszeres diabetológiai vizitek alkalmával el lehet végezni, oktatni lehet a pácienst a kezeléshez igazított megfelelő gyakoriságú és mintázatú vércukormérésre.

Cukorbetegek számára elengedhetetlen, hogy rendszeresen ellenőrizzék a vércukorszintjüket

Milyen gyakran kell mérni?

A vércukormérést bár a nap bármely időszakában lehet kivitelezni, vannak olyan időpontok, amikor mindenképp szükség van rá, és a kapott eredményt a vércukornaplóba fel kell jegyezni, majd a kezelőorvosnak megmutatni a konzultációk során. Nagyon fontos, hogy nemcsak az inzulinkezelést kapó betegeknek, hanem az életmódterápiával és a gyógyszerrel kezelt pácienseknek is elengedhetetlen a rendszeres önellenőrzés!

Életmódterápiával (diéta és mozgás) kezelt betegek: havonta 1-2 alkalommal érdemes az éhgyomri vércukrot ellenőrizni, vagy párban megmérni a reggeli előtti és a reggeli utáni 90 perces értéket.

Nem hipoglikémizáló kezelésben részesülő betegek: azok a gyógyszerek tartoznak ide, amelyek használata kapcsán a kórosan alacsony vércukorérték (hipoglikémia) kialakulásának kockázata minimális. Ezek hatóanyagok szerint a következők: metformin, gliptin (DPP-4 gátló), gliflozin (SGLT-2 gátló), alfa-glükozidáz gátló tablettás készítmények és injekciós formában elérhető GLP-1 analóg gyógyszerek. Akik ilyet használnak, azoknál hetente két alkalommal érdemes ellenőrizni az éhgyomri vércukrot és havonta egy-két alkalommal az étkezés utáni 90 perces értéket is. Terápiamódosítás, -beállítás kapcsán ennél gyakoribb vércukor-önellenőrzés is szükséges lehet.

Hipoglikémizáló tablettás kezelés esetén: a szulfonilurea típusú vegyületek (glibenclamid, glimepirid, gliclazid) az inzulin-elválasztás fokozása révén kórosan alacsony vércukorszintet okozhatnak, ezért ilyen gyógyszert szedő betegeknél érdemes gyakrabban, valamint néha éjjel is vércukorszintet mérni az esetleg tünetmentes hipoglikémia felismerése érdekében. Fontos megemlíteni, hogy ilyen kezelések esetén a tesztcsíkok megvásárlásához nem jár társadalombiztosítási támogatás, csak teljes áron vehetőek meg.

Lefekvés előtt adott napi egyszeri inzulinkezelés esetén: napi 1-2 mérés javasolt. Érdemes az éhgyomri vércukrot mindennap meghatározni beállítás kapcsán, mert az értékektől függően módosítható az inzulinkezelés. Emellett javasolt hetente egy-két alkalommal ellenőrizni a reggeli étkezés utáni vércukrot is. Szorgalmasak havonta egyszer az ebéd előtti, ebéd utáni páros mérést is elvégezhetik, vagy ugyanígy a vacsora előtt és vacsora utáni páros mérést.

Napi kétszer kevert inzulin adása esetén: napi 2 mérés javasolt átlagosan. Alapelv az inzulinbeadások előttivércukorszintmeghatározása, de itt is érdemes időnként a reggeli előtti és utáni páros mérés, illetve az ebéd előtti és utáni, valamint vacsora előtti és utáni páros mérést megtenni heti egy alkalommal. Amennyiben fennáll az éjjeli hipoglikémia gyanúja, akkor időnként éjjel 2-3 óra körül is mérjünk vércukrot.

Napi háromszori inzulinadás esetén: napi 3 mérés javasolt. Általánosságban az inzulin beadását megelőzően érdemes vércukrot mérni, de itt is hasznos lehet az étkezés utáni ellenőrzések beiktatása páros mérések formájában. Például 1. nap reggeli előtt és után, 2. nap ebéd előtt és után, 3. nap vacsora előtt és után, végül lefekvés előtt. (Utána a sorozat elölről kezdődik)

Intenzív inzulinkezelés esetén: napi 5-6 mérés minden inzulinadás előtt. Amennyiben nem lefekvés előtt adjuk az éjjeli bázisinzulint, úgy lefekvés előtt is javasolt vércukormérést végezni. Mindezeken kívül naponta egyszer valamely étkezést követően is szükséges, továbbá hetente egyszer éjjel 2-3 óra között.

"Amennyiben ingadozó a vércukorérték, valamint sokáig nem megfelelő a HbA1c-érték, úgy érdemes lehet szöveti glükózmonitorozáson részt venni, ugyanis ekkor lényegesen több információt lehet kapni a gyakoribb glükózmeghatározás miatt" - tanácsolta dr. Bibok György, a Cukorbetegközpont diabetológusa. Hozzátette, ezek a mintázatok csak egy lehetséges változatot mutatnak, amelytől természetesen el lehet térni. Feltétlenül kérdezzük meg kezelőorvosunkat, hogy milyen gyakorisággal és mely időpontokban ellenőrizzük otthon a vércukrunkat!

Gyakrabban van szükség mérésre...