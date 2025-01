"Majd Isten meggyógyítja" - meghalt a nyolcéves cukorbeteg kislány, mert nem kapott inzulint

Egy ausztrál vallási csoport tizennégy tagját elítélték egy nyolcéves cukorbeteg lány meggyilkolása miatt, akitől csaknem egy hétig megvonták az inzulint. A szekta tagjai azt remélték, Isten majd meggyógyítja a beteg gyermeket, így nem szükséges annak kezelése - írja a BBC.

A tragikus eset még 2022-ben történt, az akkor nyolcéves Elizabeth Struhs szervezetében pedig diabéteszes ketoacidózis alakult ki, amely életveszélyesen magas vércukorszintet eredményez. Ennek oka az volt, hogy a magukat Szentek néven emlegetett csoport megtagadta a cukorbeteg kislány inzulinos kezelését, arra hivatkozva, hogy Isten képes meggyógyítani őt. Miközben a gyermek egyre rosszabb állapotban feküdt egy matracon a Brisbane-től mintegy 125 km-re nyugatra lévő toowoombai otthonában, a vallásos gyülekezet énekelt és imádkozott a gyógyulásáért. Akkor sem hívtak orvost, amikor hosszas szenvedés után már elvesztette eszméletét, sőt a hatóságokat is csak 36 órával a halálát követően értesítették, mert addig azt remélték, a gyermek valamilyen csoda hatására feltámad majd.

A cukorbeteg kislánynak csaknem egy hétig nem adták be az inzulint. Fotó: Getty Images

A bíróságon elhangzott bedszámolók szerint a rendkívül intelligensnek tartott kislány az utolsó napokban már beszélni sem tudott, inkontinenciával küzdött és állandóan hányt. A kislány édesapja, Jason Struhs könnyek között beszélt arról, hogy Elizabeth-el megállapodtak abban, hogy leállítják az inzulinos kezelést, és továbbra is hisz abban, hogy lánya fel fog támadni. A szektát vezető, 63 éves Brendan Stevens "vallási üldözésnek" minősítette az ellenük felhozott vádakat. Mind őt, mind pedig a gyermek apját emberöléssel vádolta meg a bíróság.

Teljesen szembefordultak a hagyományos orvoslással

A kislánynál már 2019-ben életveszélyes állapot alakult ki a rendellenes vércukorszint miatt, ekkor alig 15 kilogrammot nyomott és olyan gyenge volt, hogy lábra sem tudott állni. Ekkor 1-es típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak nála, és családjának azt mondták, hogy napi inzulin injekcióra lesz szüksége. A szektához később csatlakozó anya azonban vallási okból megtagadta a kezelést.

A környezetükben élők leírása szerint a kezdetben baráti gyülekezetként megalakult vallási szekta egyre radikálisabb nézeteket vallott. Az évek során teljesen szembefordultak a hagyományos orvoslással, elutasították az alapvető egészségügyi ellátásokat is, illetve istentelen, pogány ünnepnek bélyegezték a húsvétot és a karácsonyt is. A szekta ellen vallott az elhunyt kislány nővére is, aki 16 éves korában menekült el a közösségből, mert szülei ellene fordultak, miután bevallotta nekik, hogy a saját neméhez vonzódik.