A cukorbetegség meglepő jelei: bőrviszketés és erekciós zavarok is utalhatnak rá

A diabéteszként is ismert cukorbetegség egy olyan anyagcserezavar, melynek során a szervezetben nem termelődik kellő mennyiségben a vércukorszint és a sejtek cukorfelvételének szabályozásában kulcsszerepet játszó hormon, az inzulin, vagy pedig nem hat megfelelően. Kétféle típusát különböztetjük meg, az inkább (de nem kizárólagosan) fiatalokat érintő formát 1-es típusú cukorbetegségnek, míg az inkább időseket érintőt 2-es típusú diabétesznek nevezzük. A 2-es típusú diabétesz diagnózisában kevés segítséget nyújtanak a jellegzetes tünetek, mivel ezek teljesen hiányozhatnak is, illetve az is gyakori, hogy szűrővizsgálat, vagy más okból végzett kivizsgálás deríti ki a betegség fennállását. Vannak ugyanakkor olyan meglepő panaszok, amelyek felhívhatják a figyelmet erre az állapotra még úgy is, hogy azokattalán nem társítanánk a cukorbetegséghez. A Healthline cikke alapján ezekből válogattunk néhány meglepőt.

Romló, vagy akár javuló látás

Nem csak homályos látás jelentkezhet, hanem átmenetileg javulhat is a látás (pl. idősek esetén az olvasószemüvegre sem lesz szükség). Ennek oka, hogy a megemelkedett vércukorszint befolyásolja a szemlencse alakját.

Gyakori viszketés – különösen lábon és altesten

A megemelkedett vércukorszint okozta érkárosodás csökkentheti a vérkeringést a végtagokban. Ez kiszáríthatja a bőrt, ami viszketéshez és hámláshoz vezethet. Sokszor konkrét bőrelváltozást nem fedezhetünk fel az érintett területen, a isszatérő viszketés ugyanakkor felhívhatja a figyelmet a problémára.

A bőrviszketés az egyik tipikus tünet lehet. Fotó: Getty Images

Szexuális zavarok

A merevedési zavar a cukorbetegség egy másik lehetséges tünete. Ez jellemzően a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő férfiakat érinti, megnehezítve számukra az erekció elérését. A probléma oka, hogy a magas vércukorszint károsítja az idegeket és az ereket, amelyek a péniszbe szállítják a vért. Szexuális zavarok egyébként nőknél is előfordulhatnak ebből az okból, esetükben a diabétesz alacsony izgalmi állapotot és nem megfeleő nedvesedést eredményezhet.

Szájszárazság

Bárkinél előfordulhat szájszárazság, a cukorbetegeket azonban sokkal gyakrabban érinti, mivel a magas vércukorszint csökkenti a nyáltermelést. A betegség kezelésére szolgáló gyógyszerek mellékhatásai fokozhatják ezt a tünetet.

Sötét, bársonyos foltok a bőrön

A nyaknál, hónaljban vagy hajlatokban kialakuló barnás-fekete, megvastagodott bőr gyakran az inzulinrezisztencia jele – ami a cukorbetegség előszobájának tekinthető. Míg ennek az acanthosis nigricansként ismert bőrproblémának genetikai vagy hormonális okai is lehetnek, első körben tanácsos lehet a vércukrunkat megmérni, ha ezeket észleljük magunkon. A magas vércukorszint hatására fokozódik a bőrsejttermelődés, a melanin hatására ezen bőrfoltok pedig sötétebbek lesznek.