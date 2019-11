A fogágybetegség rejtélyes oka

A hasnyálmirigy által termelt inzulin szerepe, hogy a glükózt a sejtekbe juttassa, így tehát felelős a cukor-anyagcseréért, a szervezet energiaellátásáért, továbbá részt vesz a zsírok, a fehérjék és a glikogén felépítésében. Az inzulin nagy hatással van a glükóz mennyiségére, hiszen amennyiben megemelkedik a vércukor szintje, visszaállítja a normál tartományba.

Ha valakinél gyakrabban és nagyobb mértékben emelkedik meg a glükóz mennyisége - például egészségtelen életmód miatt -, akkor a szervezetnek egyre több inzulint kell termelnie kompenzálásként. Ennek hátulütője azonban egyrészt, hogy a tartósan magas inzulinszint nagy károkat okozhat az egész szervezetben, másrészt a hasnyálmirigy a folyamatos munkában előbb-utóbb kifárad, majd kialakul a 2-es típusú cukorbetegség.

Az inzulinrezisztencia leggyakoribb tünetei

IR esetén a sejtek érzéketlenné válnak az inzulinnal szemben, ezért mennyisége megemelkedik, ami számtalan problémát okozhat. Az állapot legjellemzőbb tünete a túlsúly, a menstruációs zavarok, a policisztás ovárium szindróma (PCOS) és a meddőség. IR fennállásakor a férfi nemi hormonok szintje túlsúlyba kerülhet a nőiekével szemben, így férfias jegyek jelenhetnek meg, mint amilyen a zsíros, pattanásos bőr, a hasi elhízás, a hajhullás vagy a fokozott szőrösödés. Mivel a tünetek igen hétköznapiak, igen könnyű átsiklani felettük, vagy a genetikát okolni a panaszokért, ezért sokan el sem jutnak az orvosig, csak amikor már kifejlődött a gyógyíthatatlan 2-es típusú cukorbetegség. A rizikót csak tetézi, hogy az IR olykor semmilyen tünettel nem jár, vagyis az egyre növekvő inzulinszint némán teszi tönkre a szervezetet.

A súlyos, esetleg vissza-visszatérő ínygyulladástinzulinrezisztenciais okozhatja

Fogágyproblémákkal is összefügghet

A legújabb kutatások szerint az inzulinrezisztencia provokálta tünetek az említettekkel még nem érnek véget, ugyanis megfigyelték, hogy a probléma gyakran fogágybetegséghez is vezet.

Egy dél-koreai és egyesült államokbeli tanulmányban az IR és a súlyosabb fogágybetegségek közti kapcsolatot vizsgálták, amely során a résztvevők ínyének állapotát és HOMA-indexét elemezték. A kutatók úgy találták, hogy azok körében, akik súlyos parodontózisban szenvedtek, sokkal gyakoribb volt az inzulinrezisztencia jelenléte. Ennek okát még vizsgálják, ám abban a legtöbb szakember véleménye megegyezik, hogy az IR-rel gyakran együtt járó magasabbtesttömegindex(BMI) miatt több gyulladást keltő anyag is kering a szervezetben, ami természetesen nagy hatással van az ínyre is. Ráadásul amennyiben már a vércukor szintjében is negatív irányú változások következnek be, úgy az állapotot csak súlyosbítja a fenyegető fertőzésveszély is.

Megfelelő kezelés mellett igen jók az inzulinrezisztencia gyógyulási esélyei. Az esetek 70-80 százalékában sikerrel legyőzhető a probléma. Részletek itt.

Éppen ezért amennyiben valaki súlyos, esetleg vissza-visszatérő ínygyulladástól szenved, érdemes ellenőriztetnie inzulin- és vércukorszintjét, ugyanis meglehet, hogy IR vagy cukorbetegség okozza a problémát.

Dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont PCOS és inzulinrezisztencia specialistája szerint amennyiben bebizonyosodik az IR megléte, úgy fontos endokrinológushoz és dietetikushoz fordulni segítségért. A terápia ugyanis több síkon mozog, mivel az életmódváltáson túl (személyre szabott diéta, rendszeres testmozgás) gyógyszeres kezelésre is szükség lehet. Amennyiben a beteg az előírásokat betartja, úgy búcsút inthet az állandó gyulladásnak, a rossz közérzetnek, ráadásul esetleges súlytöbbletétől is megszabadulhat.