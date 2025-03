Védelem és gondoskodás a bőrnek

Fotó: NAOS

A fényvédő használata rendkívül fontos, tavasztól őszig kiemelkedően. Erről nagyon könnyen bizonyosságot szerezhetünk: aki világos bőrű, annak már akár tavasszal elég lehet 15 perc az erősebb napsugárzásban ahhoz, hogy megpiruljon a bőre. Nyáron, a déli órákban pedig ez alatt az idő alatt akár le is éghet. De egyáltalán nem csak a világos bőrűeknek kell odafigyelniük: a megfelelő UV-védelem minden bőrtípus számára elengedhetetlen.

Káros koktélhatás

Az UV-sugárzás mellett azonban van néhány egyéb tényező, ami indokolja a rendszeres fényvédőhasználatot. Ilyenek például a látható fény, az infravörös fény és a környezeti szennyeződések által okozott oxidatív stressz. Ezek együtt ugyanis rendkívüli módon képesek fokozni a bőrt érő oxidatív terhelést. Koktélhatásnak hívják azt a jelenséget, amikor a napsugárzás és a légszennyezés, egyéb környezeti szennyezés negatív hatása összeadódik, és a DNS proteinek, lipidek fokozott károsodásnak vannak kitéve. Mindez komoly túlingerlést jelent a bőrnek, ami a természetes védelmi rendszer működési zavarához vezethet.

Fotó: NAOS

Többszintű védelem

A szabadban tartózkodni jó, szükséges, de tavasztól őszig a bőr megfelelő védelméről gondoskodnunk kell közben. Egyrészt azzal, hogy akkor, amikor az UV-sugárzás káros hatása a legintenzívebb, árnyékba vonulunk. Másrészt pedig fényvédő készítménnyel. Mégpedig olyannal, amely nem csak az UV-sugárzás, hanem a környezeti agresszorok és a szennyeződések káros hatása ellen is védelmet nyújt. A Bioderma újdonsága, a Photoderm XDefense Ultra-Fluid SPF50+ ilyen egyedülálló, kombinált védelmet nyújt a bőrnek. A termék víz-, homok- és izzadságálló. Nedves és száraz bőrre is felvihető, ami nyáron, strandoláskor különösen jól jöhet. Szilikonmentes, nem tartalmaz alkoholt, a textúrája pedig ultrafolyékony, rendkívül könnyen felvihető, láthatatlan és nem ragad.

Fotó: NAOS

Minimalista összetétel maximális biztonsággal

És ne gondoljuk, hogy ezt az optimális védelmet szűrők tömkelege biztosítja. A Bioderma Photoderm XDefense Ultra-Fluid SPF50+ formulája csakis a legszükségesebb szűrőket (mindössze 4 fajtát) tartalmazza, a minimalista összetétel így kiváló bőrtoleranciát biztosít. Az ellentmondásos szűrőktől mentes összetétel nem terheli feleslegesen a bőrt. Ráadásul azoknak is megoldást kínál, akik szívesen sminkelnek nyáron is, de az alapozó alá felvitt fényvédőt soknak érzik a bőrükön: a termék színezett változatban kétféle árnyalatban is kapható. Mindkét verzió 8 órán át tartó hidratálást és matt hatást biztosít, de a színezett az egészséges bőrkép mellett tartós, természetes, sminkhatású végeredményt is nyújt.

Fotó: NAOS

5 fényvédőszabály, amit mindenkinek ismernie kellene

Mint minden fényvédő, ez a termék is csak akkor lehet maximálisan hatékony, ha megfelelően alkalmazzuk. Lássuk a legfontosabb szabályokat: