Természetes szerek körömgomba ellen

A körömgombát kiválthatja a bőr abnormális pH-szintje, azimmunrendszerlegyengülése, cukorbetegség és a nyirkos, nedves környezet is. Szerencsére léteznek otthon is könnyedén kipróbálható, természetes gyógymódok a gombásodásra. Ráadásul még olcsók és mindenki számára elérhetők is.

Almaecet

Keverjünk össze ugyanannyi vizet és almaecetet, és áztassuk a lábfejünket a folyadékban 30 percig. Utána alaposan szárítsuk meg, és ismételjük a műveletet hetente két-három alkalommal.

Természetes szerekkörömgombaellen

Teafaolaj

Keverjünk össze néhány cseppet az olajból egy evőkanál olívaolajjal. Kenjük a körömre, hagyjuk rajta tíz percig, utána pedig gyengéden dörzsöljük át egy használaton kívüli fogkefével. Naponta 2-3 alkalommal ismételjük, amíg szükséges.

A teafaolaj eredetileg Ausztráliából származik, ahol az őslakosok évezredek óta használják gyógyításra. Rendkívül sokoldalú, elsősorban fertőtlenítő és gombaölő hatása miatt érdemes kipróbálni. Tudjon meg róla többet!

Szódabikarbóna

Egy fél csésze szódabikarbónát, egy fél csésze keserűsót és egynegyed csésze 3 százalékos hidrogén-preoxidot keverjünk össze négy csésze meleg vízzel, majd áztassuk a keverékben tíz percig a lábunkat. Utána tiszta vízzel öblítsük le, és szárítkozzunk meg. Napi két alkalommal ismételjük.

Fehér ecet

Egy rész fehér ecetet és két rész meleg vizet keverjünk össze, és ebbe a keverékbe áztassuk a lábunkat negyed órán át. Utána öblítsük le, szárítsuk meg a lábat, és naponta kétszer ismételjük. Ha esetleg bőrirritáció lépne fel, adjunk több vizet a keverékhez.

Oregánóolaj

Két csepp oregánóolajat keverjünk össze egy teáskanál olívaolajjal, és kenjük a keveréket az érintett körömre. Hagyjuk hatni legalább 30 percen át. Utána öblítsük le és szárítsuk meg a körmöt. Naponta egyszer-kétszer érdemes ismételni, míg elmúlnak a tünetek.

