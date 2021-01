Télen így védjük a bőrünket

A bőrünk leköveti az évszakok változásait, és télen világosabb és szárazabb is, mint nyáron, ezért is érdemes a bőrápolási rutinunkat az évszakokhoz hangolni. Télen kiemelten fontos a hidratálás, hiszen a hideg, a szél és a fűtés is szárít. Emellett fontos tisztában lenni azzal, hogy télen a bőr érzékenyebb a káros sugarakra, mint nyáron, mivel a melaninkoncentráicója csökken. A Healthista cikkében a fényvédelem fontosságára is felhívják a figyelmet.

Télen se feledkezzünk meg a fényvédelemről

Éppen ezért egy naposabb téli napon, főleg, ha a hegyekbe megyünk kirándulni vagy síelni, nagyon fontos, hogy semmiképp se feledkezzünk meg a fényvédő használatáról. A magasság, a hó és a jég is fokozza az UV-sugarak intenzitását, így még egy felhős napon is elég erős lehet ahhoz, hogy - fényvédelem nélkül - károsítsa a bőrünket.

Télen is óvjuk bőrünket a káros sugaraktól! Fotó: Getty Images

Minden olyan részre, ami ki van téve a sugaraknak, fényvédőt kell kenni: az arcra, a kezekre, az orra, a fülre, és minél magasabb faktorszámút használunk, annál nagyobb a védelem. ( 50 faktoros védelem a legbiztosabb). Emellett védjük a szemeinket napszemüveggel, ha erős a napsütés, és az ajkainkat is érdemes olyan ajakápolóval kenni, amiben UV-szűrő van (ez egész évre igaz), mivel a száj bőre nagyon vékony és érzékeny. Ezekkel nem csak a bőr egészségét védjük, de a fiatalságát is, mivel az UV-sugarak a bőr öregedési folyamatait is jelentősen felgyorsítják.

A hidegebb évszakokban egyébként valóban kevesebb az UVB-sugárzás, ami a barnulást okozza, de az UVA ugyanúgy jelen van, télen és nyáron is. Egy 2013-as kutatás szerint a bőr öregedését nagymértékben befolyásolják a külső tényezők, különösen a napártalom, és az UV-sugaraknak való kitettség a bőröregedés arcon megjelenő tüneteinek körübelül 80 százalékárért lehet felelős. Aki tehát szeretne később ráncosodni, el akarja kerülni a pigmentfoltok, bőrbarázdák kialakulását, annak az arcára az év 365 napján érdemes lehet valamilyen kifejezetten arcra való fényvédőt használnia.