Téli arcápolás lépésről-lépésre

Fokozott veszélyek

Nemcsak a kinti, szélsőséges hideg és a benti száraz meleg viseli meg az arcbőrünket, hanem a két hőmérséklet közti hirtelen, jelentős különbség is. Bőrünk a sokkoló változásokra hajlamos kipirulni, kiszáradni, berepedezni, veszít a zsír- és nedvességtartamából, csökken az általános ellenállóképessége. Hogy elkerüljük az irritációt, külső és belső védelemre van szükség. Az egyik, amit ennek érdekében tehetünk, ha nagy figyelmet fordítunk az öltözködésre. Ha szabad levegőre készülünk, viseljünk sapkát, amelyet húzzunk jól a homlokunkra, valamint olyan sálat, amellyel arcunk egy részét is megóvhatjuk a hidegtől. Természetesen kiemelten fontos a megfelelő tisztálkodás, hidratálás, arcápolás, valamint az is, hogy megfelelőképpen védekezzünk a téli napsugárzás, valamint a benti száraz levegő ellen.

Arctisztítás

A túlzottan meleg víz és a hagyományos, szappanos arctisztítás még nyáron is kiszáríthatja a bőrt, télen viszont még határozottabban kerülendő. Helyette inkább bőrtípusunknak megfelelő, könnyen használható arctisztítót válasszunk, amely kíméletes a bőrünkhöz. Az ideális készítmény nemcsak tisztítja, hanem ápolja is az arcbőrt, megóvja természetes fiziológiai egyensúlyát és megszünteti a feszülő érzést.

Az arcápolás első lépése a megfelelő tisztítás. Ám ezt sokan nem tartják fontosnak, kihagyják a mindennapi arcápolási rituáléból, pedig hiánya nagy mértékben csökkenti más kozmetikumok hatékonyságát is.

Az érzékeny bőrűek használjanak naponta kétszer jól tolerálható tisztálkodószert, amely zsírban gazdag összetevőket tartalmaz (például shea vajat), és amely hatékonyan felveszi a harcot a mikroorganizmusok és egyéb irritáló anyagok ellen. Bevethetjük a micellás vizeket is, amelyek egy lépésben eltávolítják a sminket, a faggyút és a különböző szennyeződéseket anélkül, hogy irritálnák az arcbőrt.

Hidratálás

Nemcsak a különösen száraz, atópiás, viszkető, hámló, érzékeny, vízhiányos és vörös foltos bőr kezelésénél fontos a hidratálás, hanem mindezek megelőzése érdekében is. Mindig a bőrtípusunknak megfelelő készítményeket alkalmazzunk, amelyek lehetnek krémek, gélek, balzsamok vagy akár magasan koncentrált hatóanyagokat tartalmazó szérumok. Télen válasszunk zsírosabb hidratálószereket és ne feledkezzünk meg az ajakápolásról sem! Az olyan tápláló, lágyító, nyugtató hatóanyagok, mint az Omega-3 zsírsavak, a biolipidek vagy a jojobaolaj segítenek újrastrukturálni a bőrfelszínt, míg például a cinktartalmú készítmények meggátolják a bőrszárazságot tovább súlyosbító mikroorganizmusok elszaporodását.

Arcradírozás

Az elhalt hámsejtek eltávolítására használjunk 8-10 naponta kíméletesen alkalmazható és tápláló bőrradírt vagy otthoni hámlasztó készítményt! Ezzel eltávolíthatjuk a szennyeződéseket a pórusokból, fokozhatjuk a bőrünk vérkeringését, visszanyerhetjük ragyogását, valamint megelőzhetjük a mitesszerek kialakulását. A legfontosabb, hogy olyan termékeket válasszunk, amelyek kíméletesen távolítják el az elhalt hámsejteket, nem sértik fel a bőrfelszínt, visszaállítják a bőr nedvességtartalmát, illetve újra láthatóan és érezhetően selymessé varázsolják azt. Jó ha tudjuk, hogy radírozó vagy hámlasztó szerek után a hidratálók még hatékonyabban szívódhatnak fel a bőrünkben. Használjuk ki!

Maszkok

A téli időszakban hetente egyszer érdemes hidratálómaszkot használni, hiszen a hideg levegő és a szennyeződések gyengítik a bőr sejtszintű működését. A kellemetlenül feszülő, dehidratált bőr sokszor viszkethet vagy kifejezetten fájdalmas lehet, amire a különböző maszkok használata azonnali segítséget nyújthat. Tápláló hatásukkal visszaállítják a bőr nedvességtartalmát, friss, üde és kipihent külsőt varázsolnak.

Vitamin- és folyadékpótlás

Bőrünket ne csak kívülről, hanem belülről is tápláljuk vitaminokkal, ásványi anyagokkal és megfelelő folyadékmennyiséggel! Az alkoholok és koffeintartalmú italok kiszáríthatják szervezetünket, ezért ezek fogyasztását lehetőség szerint inkább kerüljük. Helyette igyunk ásványvizet, teákat, és figyeljünk, hogy megfelelő mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt együnk! Arcbőrünk érdekében is lényeges, hogy szervezetünk elegendő A-, C- és E-vitaminhoz, béta-karotinhoz, valamint cinkhez jusson, ehhez pedig elengedhetetlen a változatos táplálkozás, valamint szükség esetén a vitamin- és ásványianyag-pótlás.

Párásítás

A bőr kiszáradásának egyik fő oka a fűtési szezont kísérő száraz levegő. Szervezetünk számára az 50-60 százalék közötti ideális, egy fűtött szobában azonban gyakran csak 10-20 százalékos páratartalom van. Az ultrahangos párásító berendezések használatával mindezt ellensúlyozhatjuk, arra azonban mindig figyeljünk, hogy megfelelően tisztítsuk és fertőtlenítsük a készülékeket.

Fényvédelem

A nap káros sugarai télen is veszélyeztetik a bőrünket, különösen, ha hosszabb időt töltünk szabad levegőn, például síeléskor. Ha el akarjuk kerülni a korai öregedést és a bőrdaganatokat, használjunk fényvédő termékeket, hiszen a leégést okozó UVA sugarak télen sem gyengülnek, ráadásul a hó és a jég 80-90 százalékát még vissza is tükrözik! Válasszunk olyan kímélő, de magas (SPF 50+) fényvédő hatású készítményeket, amelyekkel jelentősen csökkenthetjük a napégés kockázatát, miközben a bőrünket is hidratálhatjuk és táplálhatjuk.