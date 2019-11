Remek házi módszerek szemölcs ellen

rendkívül sok pozitív hatása van az egészségre, ezek között találhatjuk a szemölcsök gyógyítását is. Mivel, ezért érdemes helyileg és belsőleg is használni (ráadásul az immunrendszerünket is erősíti, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy hatékonyabban küzdjünk meg a kórokozókkal). Törjünk össze egy gerezd fokhagymát, tegyük a szemölcsre, majd egy nagyobb ragtapasszal fedjük le. Hagyjuk hatni húsz percig, majd nagyon alaposan mossuk le. Naponta kétszer ismételjük meg, legalább egy héten keresztül.

Érdemes kívül és belül is használni a fokhagymát, ha el akarjuk távolítani a szemölcsöt

Azis vannak antivirális és antibakteriális hatásai, emellett a benne található savak segítenek eltávolítani az elhalt hámsejteket, így a szemölcs felpuhul. Keverjünk össze két rész almaecetet és egy rész vizet, majd ezt a folyadékot vattapamacs segítségével vigyük fel a szemölcsre. Naponta kétszer-háromszor ismételjük., illetve az abban található vegyületek, emellett gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatássokkal is rendelkeznek. Itassunk át ricinusolajjal egy tiszta vattapamacsot, tegyük a szemölcsre, rögzítsük, majd hagyjuk hatni egy éjszakán keresztül. Reggel alaposan mossuk meg a kezünket, és még nedvesen dörzsöljük át a szemölcsöt, hogy az elhalt, felpuhult hámsejteket eltávolítsuk.gyulladáscsökkentő és antiszeptikus hatású, így a szemölcsöket okozó vírusok ellen is felveheti a küzdelmet. A szódabikarbónát összekeverhetjük almaecettel vagy ricinusolajjal is, mindkettőből annyi mennyiséget vegyünk, hogy jól kenhető, sűrűbb pasztát kapjunk. Ezt tegyük a szemölcsre, fedjük le egy nagyobb ragtapasszal. Hagyjuk fent ezt a pakolást egész éjszakára, reggel távolítsuk el, és alaposan mossuk meg a kezünket.Azleveléből nyert zselé nyugtatja, gyógyítja a bőrt, emellett gyulladáscsökkentő hatása is van. Egyszerűen kenjünk egy kevés aloe vera zselét a szemölcsre, fedjük le egy tiszta vattadarabbal, majd egy ragtapasszal rögzítsük, és hagyjuk hatni legalább egy órán keresztül. Naponta kétszer ismételjük. Ha nincs aloe vera növényünk, melynek leveléből kinyomhatjuk a nedvet, üzletben vásárolt zselét is használhatunk.