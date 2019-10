Mitől nézünk ki öregebbnek a korunknál?

Nem használunk fényvédőt

A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy az egyik legfontosabb, amit megtehetünk, hogy bőrünk fiatalos maradjon, ha fényvédőt használunk. Ha nem így teszünk, akkor a bőr védtelen lesz az UV-sugarakkal szemben, amelyek károsítják a benne lévő kollagént, elasztint és a bőr sejtjeit is. Ez még akkor is igaz, ha csak nagyon rövid ideig tartózkodunk a napon: amennyiben rendszeresen tesszük kellő fényvédelem nélkül, úgy maradandó nyomai lesznek. Jó hír, hogy egy ausztrál kutatás szerint már három hónapon át tartó rendszeres fényvédőhasználattal is visszafordítható a negatív folyamat.

Nem alszunk eleget

Sejtjeink működése a cirkadián ritmusunktól függ, mivelalvásközben gyógyulnak és regenerálódnak. Mindez bőrünk sejtjeire is igaz. Ha viszont az alvás kimarad, akkor ez a folyamat sem tud megfelelően végbemenni, emiatt pedig hamar a korai öregedés nyomai jelenhetnek meg bőrünkön. Nagyon fontos, hogy napi 7-8 órát aludjunk, lefekvés előtt pedig a test és az arc bőrét is hidratáljuk.

Az alváshiány hamar meglátszódik a bőrünkön is

Nem eszünk elég zöldséget és gyümölcsöt

A zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrend nemcsak az emésztésünknek, az immunrendszerünknek és a közérzetünknek tesz jót, hanem a bőrnek is. Ha eleget eszünk ezekből az élelmiszerekből, akkor sikeresen lassíthatjuk a bőr öregedési folyamatait, köszönhetően a bennük található vitaminoknak és ásványi anyagoknak. Különösen hasznosak a sötét színű leveles zöldek, az édesburgonya, a piros színű kaliforniai paprika, az eper, a spárga és a gomba.

Túl sok cukrot fogyasztunk

Mennyi cukrot lenne szabad elfogyasztanunk egy év alatt, és mennyi ehhez képest a valóság? Részletek itt.

A cukor a bőr egyik legnagyobb ellensége. Nemcsak pattanásokat okozhat, hanem látványosan öregítheti is a bőrt. Ennek oka, hogy kórosan megemeli az inzulinszintet, valamint a bőr feszességéért felelős kollagént is nagy mértékben károsítja. A cukros italok ráadásul a fogakat is elszínezik és károsítják, amitől szintén öregebbnek nézhetünk ki, mint amennyire korunk normálisan indokolná.

Forrás: womenshealthmag.com