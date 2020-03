Mitől izzadhat a talpunk?

Miért izzadunk?

Ha azt veszi észre, hogy hirtelen többet izzad, vagy már egy ideje túlságosan kínozza a probléma, érdemes szakemberhez fordulni, ugyanis akár hormonzavar is lehet a hátterében.

Élettani szempontból az izzadás nagyon fontos a szervezet számára, ugyanis nemcsak a megfelelő hőmérséklet biztosításában vesz részt, hanem a szervezet méregtelenítésében is. Két fő típusát határozták meg, az egyik hőhatásra (a külső környezet hőmérsékletének emelkedésével), a másik pszichikai hatásra jelenik meg. Ez utóbbi esetben fokozott verejtékezéssel járhatnak a heves érzelmek, indulatok, így például a harag, a stressz, a félelem, az idegesség vagy az öröm is - ilyenkor elsősorban a homlok, a talp, a tenyér és a hónalj kezd verejtékezni. A túlzottan sok verejték termelődése mögött azonban a vegetatív idegrendszer szimpatikus idegeinek fokozott aktivitása áll (primer hyperhidrosis). Bár ez nem jár kockázattal, az életminőséget negatívan befolyásolhatja, akár a szociális kapcsolatok rovására is mehet.

Kóros verejtékezés

Izzadással - köztük a talpéval is - jár még a nehéz fizikai munka, bizonyos gyógyszerek (többek között a kortikoszteroidok), az alkoholizmus, a túlsúly és az elhízás, lázas megbetegedések, a diabétesz, vérszegénység, a terhesség, a sokkos állapot, pánikbetegség, szorongás, a szívelégtelenség, aköszvényés a reumás ízületi gyulladás, a Parkinson-kór, a pajzsmirigyhormonok megemelkedett szintje a vérben, de még a gerincvelő sérülése is. Kamaszkorban pedig a hormonháztartás hatására túlműködő izzadságmirigyek okozzák a fokozott izzadást még a talpakon is. Ha a kóros izzadás valamilyen betegség kísérőjelensége, akkor először magát az alapbetegséget szükséges kezelni. Ebben az esetben szekunder hiperhidrózisról van szó.

Mi okozza a túlzott lábizzadást?

Amennyiben a láb túlzott mértékben izzad, a hyperhidrózis pedum esete áll fenn, amely az esetek nagy többségében hajlam kérdése, minden bizonnyal örökletes. A lábizzadás igazán a cipőviselés miatt jelent problémát, a felázott és felpuhult bőr ugyanis a gombafertőzések kialakulásának, a kórokozók elszaporodásának melegágya. A zsírsavképző baktériumok, gombák bomlástermékei pedig sok esetben kellemetlen szagot hoznak létre, ezeken a területeken többszemölcsis képződik.

Mindazonáltal, a túlzott verejtékezésnek több fokozata van. Enyhe esetben mindössze finom csillogás figyelhető meg a talp felületén, ha viszont már cseppek formájában gyöngyözik a túlzott mértékben kiválasztott verejték, súlyosabb a probléma.

Kezelési lehetőségek

Ilyenkor szóba jöhet az iontoforézis kezelés, mely gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket juttat a beteg testrészhez galvánáram segítségével, meggátolva az izzadságmirigyeket működésükben, a beavatkozás 70-90 százalékban eredményes. Gyakran botoxot is használnak a probléma kezelésére, injekció formájában. Mindemellett az antikolinerg gyógyszerek is képesek blokkolni az izzadásért felelős idegeket, ám mellékhatásuk komolyabb bajt okozhat, mint maga a túlzott izzadás.

A lábizzadással járó kellemetlenségek megelőzése érdekében javasolt a megfelelően szellőző lábbeli és zokni viselése, a rendszeres tisztálkodás. Mivel a férfiaknak több verejtékmirigyük van, elsősorban számukra okoz gondot a talpizzadás.