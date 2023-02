Ezért viszket az ekcémás bőr

Az emberi bőrben számtalan olyan érzékelő idegvégződés (nociceptor) található, ami a fájdalom mellett a viszketés érzését is továbbítja az agyba. Amikor a bőrt megvakarjuk, enyhe fájdalomérzet keletkezik, amely hatására a viszketés megszűnik. Azonban előfordul, hogy valami – például valamilyen allergén – miatt a viszketés annyira erőteljes, hogy azt a fájdalomérzet is csak nagyon rövid időre tudja kikapcsolni, így szinte folyamatosnak érzékeljük. Ez jellemző lehet például az egyik leggyakoribb – nagyjából minden tizedik embernél jelentkező – bőrbetegségre, az ekcémára is.

Az ekcéma okai

Az ekcémának alapvetően két csoportja létezik: a veleszületett hajlam miatt kialakuló atópiás dermatitis, illetve a környezeti tényezők, allergének hatására létrejövő kontakt dermatitis. A genetikai okokból megjelenő ekcéma általában már csecsemőkorban megjelenik, azonban felnőttkorra akár teljesen elmúlhat. Kezdetben általában valamilyen étel – például tejtermékek – hatására jelennek meg a tünetek, de érdemes megemlíteni azt is, hogy az értinetteknél később gyakrabban alakul ki légúti allergia is.

A kontakt allergiás ekcéma tüneteit általában a bőrrel közvetlenül érintkező anyagok váltják ki: például vegyszerek, kozmetikumok, latex, fém, színező-, illatosító- és tartósítószerek. Előfordul az is, hogy ezek az anyagok csak napsütés hatására okoznak ekcémás bőrelváltozásokat (fotoallergiás kontakt ekcéma). Szintén gyakorinak számít az seborrheás ekcéma is, ahol a tünetek elsősorban a fejbőrt érintik, de előfordul, hogy a foltokban hámló, viszkető bőr a szemöldöknél és az arcon is megfigyelhető.

Az ekcéma kivizsgálása és kezelése

Az ekcéma jelentkezhet enyhén vagy súlyos formában, amikor már a kínzó vakaródzás következtében a bőr hámlani kezd, kisebesedik és egyre nagyobb területet érint. A tartós gyulladások miatt a bőr megvastagodhat és akár jól látható pigmenteltérések is jelentkezhetnek rajta. Amennyiben a kiváltó okok nem egyértelműek, vagy a tünetek nagyon súlyosak, érdemes bőrgyógyászati segítséget kérni. Indokolt esetben szükség lehet szteroidos krémek alkalmazására, azonban, ha a tünetek enyhébbek, az ekcéma vény nélkül kapható készítményekkel, és életmódbeli változtatásokkal is karbantartható lehet.

Amennyiben a problémát bizonyos ételek vagy allergénanyagok váltják ki, törekedni kell ezek mellőzésére – vagy minimalizálására – valamint nagy figyelmet kell fordítani a megfelelő bőrápolásra. Elsődleges cél a már kialakult bőrszárazság kezelése és a további tünetek megelőzése. A tisztálkodás során kerülni kell a hagyományos, lúgos, szárító hatású szappanokat, helyette érzékeny bőrre való krémszappanokat, illetve arctisztító tejeket vagy micellás vizeket érdemes használni. A bőrt óvni kell a szélsőséges időjárástól – például télen kesztyű használatával – valamint célszerű olyan anyagból készült öltözéket kell viselni, ami jól szellőzik és nem irritálja a bőrt.

Hidratáláshoz ajánlott kifejezetten atópiára hajlamos bőrűek számára kifejlesztett készítményeket használni. A gyógyszertárban vény nélkül elérhetőek olyan ekcémás tünetek kezelésére alkalmas szterodi-mentes krémek, amelyek például pantenolt (B5 provitamint) tartalmaznak. Ezek, a lamelláris lipidtechnológiával rendelkező hidratálószerek a bőr természetes lipiszerkezethez hasonló réteges rendszerben épülnek fel. A bőrbe könnyedén beépülő, nyugtató hatásuk krémek képesek akár fél órán belül látványosan csökkenti a kipirosodást és kellemetlen vagy akár kínzó viszketést.



