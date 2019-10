Ezeket a bőrproblémákat otthon is kezelheti

Lelógó bőrkinövés Időnként találkozhatunk a bőrről lelógó extrán kinőtt bőrdarabokkal. Ezek általában a test olyan pontjain fordulnak elő, ahol bőrfelületek találkoznak - hónaljnál, az ágyék környékén vagy a mellek alatt. Ezek kifejezetten gyakoriak terhes nőknél, valamint cukorbetegeknél. Első körben arról kell meggyőződnünk, hogy jóindulatú-e. Ha egy kinövés elkezd vérezni, viszketni, fájni, megváltoztatja méretét, színét vagy formáját, azonnal forduljunk orvoshoz.

Jégárpa

Ha duzzanatot észlelünk a szemhéjunkon, az könnyedén lehet jégárpa

Lipóma

Szemölcs

Xanthelasma

Az orvosok szerintés nem kell velük foglalkozni. Ha zavar, lekenhetjük teafaolajjal vagy almaecettel is. Az is működhet, ha elkötjük ezen bőrkinövéseket - így pár nap múlva maguktól leesnek.Ha duzzanatot észlelünk a szemhéjunkon, az könnyedén lehet jégárpa - ez akkor jelentkezik, amikor a Meibom-mirigy eltömődik és képtelen nedvesíteni a szemgolyót. (A jégárpa nem fáj, ha fájdalmas, akkor az azt jelzi, hogy elfertőződött.)Otthoni kezelésként sokan almaecetet dörzsölnek a szemhéj szélére, mások egy meleg, keményre főtt tojást görgetnek fel-alá a szemhéjon. Érdemes megjegyezni, hogy bármilyen meleg borogatás működik, hiszen növeli a szembe jutó véráram erősségét és fellazítja az eltömődött járatokat, nem szabad erősen csinálnunk. A, mivel "kivonja" a szemből a fertőzést, az ott hólyagba záródott genny pedig a borogatás hatására kiáramlik.A jégárpától műtéttel is meg lehet szabadulni, ilyenkor azonban nagyobb az esélye a visszanövésnek. A konzervatív kezelések közül segíthet a szteroidinjekció, fertőzés esetén pedig a doxycyclin. lipóma a zsírszövet jóindulatú túlburjánzása, amely a leggyakrabban a nyakon, háton, kézen, mellkason, illetve vállak környékén jelentkezik, különösen a 40-60 éves korosztálynál. Közvetlenül a bőr alatt található, enyhén ruganyos, benyomható és általában borsószem nagyságú, bár könnyen megnőhet golflabda méretűre is. CsakA lipóma korántsem súlyos orvosi probléma és általában csak szépészeti okból távolítják el, illetve ha elnyomja a körülötte lévő idegeket. humán papillómavírus okozza, jelentkezzenek azok kézen, lábon vagy akár a nemi szerveken is. A HPV terjedhet bőrfelületek érintkezésével, illetve fertőzött felületeken - például egy uszodában. A szemölcsök ugyanKezelni ezeket, amely elpusztítja a szövetet, ezt a háziorvos vagy klinikai orvosok egyaránt megtehetik. Gyógyszertárakban is lehet fagyasztóspray-t kapni, de ezek csak -30 fokra hűtenek le, az orvosi krioterápiás kezeléseknél viszont folyékony nitrogént használnak, amely hatszor hidegebb is lehet.A szemölcsök fele spontán eltűnik 18 hónapon belül, de sokan használnak rájuk, az ugyanis feloldja a szemölcsöket alkotó fehérjét, a keratint. Ezeket viszont nem lehet érzékenyebb területen lévő szemölcsökre használni, illetve cukorbetegeknek sem javasolják.A xanthelasma, a szemhéjon megjelenő sárgás zsírfelhalmozódás egyértelműen jelzi azt, hogy változtatnunk kell az életmódon. Ugyan maga a felhalmozódás ártalmatlan, azt jelzi, hogy egyre több koleszterin halmozódik fel a szervezetben és súlyos artériaproblémákra is utalhat. Úgyhogy ha ilyet észlelünk magunkon, forduljunk endokrinológushoz.Ez persze életmódváltás nélkül nem elég, úgyhogy aki xanthelasmát vesz észre magán, sürgősen kezdjen el fogyni és minimalizálja a cukorfogyasztást (a legutóbbi kutatások szerint nem elsősorban a zsír, hanem a cukor okozza a koleszterin felgyülemlését).