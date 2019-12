Egy gyakorlott bőrgyógyász számára a bőr minden területe egyértelműen jelzi a különféle egészségügyi problémákat. Sőt a szakemberek az arcot úgy tudják használni, mint egy térképet, amely ráirányítja a figyelmüket különféle problémákra - kiszáradásra, stresszre, légzési problémákra, hormonális ingadozásra stb.

Homlok

Kapcsolat: húgyhólyag és vastagbél (emésztőrendszer, stressz)

A foltok vagy pattanások a homlokon az izzadság, a zsíros haj vagy a le nem törölt smink következményei is lehetnek. Ha ezek nem állnak fenn, akkor a homlok bőre lehet, hogy étrendi, illetve emésztési nehézségekre reagál. Ez származhat rossz táplálkozásból, vírusos fertőzésből, vagy túl gyors evésből is. A kiszáradás és a hólyagproblémák is kiülhetnek a homlokra. Stressz és alváshiány is megzavarhatja a test működését, az emésztést, ami kiszáradást okozhat, ez pedig megjelenik a homlokon.

Hogyan lehet javulást elérni?

Több enzimben gazdag terméket kell fogyasztani (például papayát, ananászt, avokádót, olívaolajat és mangót). Növelni kell a vízfogyasztást. Igyunk egy pohárral közvetlenül felébredés után, illetve összesen napi nyolc pohárral! Fontos, hogy az éjszakai alvásidő legalább hét óra legyen.

Az arcbőr az egészségünk tükre

T-zóna



Kapcsolat: máj és gyomor (kiszáradás, túl sok alkohol, zsíros ételek)

Az éjszakázás holtbiztos módja, hogy a bőr rosszul nézzen ki a két szemöldök között. Ez a terület - a T-zóna tetején - érzékenyen reagál méreganyagok felhalmozódására, a túl sok alkohol és a zsíros étel fogyasztására, és az elégtelen hidratációra.

Hogyan lehet javulást elérni?

Csökkenteni kell az alkoholfogyasztást, és egészségesebb étrendre kell váltani.

Orr

Kapcsolat: szív (vérnyomás, rossz vérkeringés, sóbevitel)

Az orr hajlamos reagálni az érzelmi stresszre és a rossz vérkeringésre. Az orron megjelenő mitesszerek és pattanások általában a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a túl sok stressz és alkohol, illetve a rossz zsírok következményei. De a szorongás, bánat, depresszió, és az elfojtott düh is kiválthat ilyen tüneteket.

Hogyan lehet javulást elérni?

Több mozgás elengedhetetlen, azaz hetente három napon legalább 30 perc olyan mozgás szükséges, amely felgyorsítja a vérkeringést. Több "jó" és kevesebb "rossz zsír" fogyasztására kell átállni. Rostban gazdag élelmiszerek fogyasztása is ajánlott az egészséges koleszterinszint elérése érdekében.

Ajak és környéke

Kapcsolat: hormonok, vastagbél (hormonegyensúly, ovuláció, menstruációs ciklus)

Ebben a régióban megjelenhetnek bőrproblémák a menstruációs ciklustól és a hormonegyensúlytól függően. Az ajakkörnyéki pattanások a rosthiányos táplálkozás miatt is megjelenhetnek.

Hogyan lehet javulást elérni?

Ha extrémen zavaró a jelenség, akkor érdemes beszélni a kezelőorvossal például a fogamzásgátló tabletták használatáról, hogy megváltozhasson a hormonegyensúly. A táplálkozásban több rost kell. De a genitális keringés javítására a hasi masszázs és a jóga is jót tesz a havi ciklus alatt.

Áll

Kapcsolat: gyomor-, vese-, reproduktív szervek (hormonok, kiszáradás, zsíros ételek)

Az áll a hormonális változások tökéletes kifejezőhelye. Ez a kamaszkorban és a 20-as, 30-as évek élettani változásainak idején elég nyilvánvaló. De a kiszáradás és a zsíros ételek is vezethetnek pattanásokhoz ezen a területen.

Hogyan lehet javulást elérni?

Több korábban már említett enzimben gazdag étel kell, illetve a szintén említett vízfogyasztási gyakorlat is hasznos lehet. A helyesfogamzásgátláskiválasztása, a hormonegyensúly helyreállítása is fontos.

Fülek és a szem alatti terület

Kapcsolat: vese (kiszáradás, stressz)

Ha ebben a régióban megjelenik az irritáció, annak az alváshiány és a stressz lehet a fő oka. De a vesék állapota és a hidratáció szintje is szorosan kapcsolódik hozzá.

Hogyan lehet javulást elérni?

Növelni kell a vízfogyasztást az elmondott módon, és elegendő éjszakai alvásra kell időt hagyni.

Orcák

Kapcsolat: tüdő és légzőrendszer (allergia, dohányzás, környezetszennyezés, a párna vagy a telefon szennyeződése)

Az orcák felső része az orr-melléküregekhez kapcsolódik, míg alsó része a szájhoz. A bal arcfél szorosabb kapcsolatot mutat a májjal, míg a jobb a tüdővel. A bőr rossz állapota ezen a területen allergia, asztma, légszennyezés, cigarettafüst és a testmozgás hiánya miatt is kialakulhat. Ínybetegségek és túl sok cukor fogyasztása is okozhatja.

Hogyan lehet javulást elérni?

Hasznos lehet a jóga, illetve a tejtermékek és a cukor bevitelének csökkentése. De több lédús gyümölcs, zöldség - dinnye, uborka, eper, grapefruit vagy paradicsom - fogyasztása is javulást képes előidézni. A pozitív folyamatokat erősíti a laza aerob mozgás.

A dehidratált bőr nem tekinthető bőrtípusnak, hiszen elsősorban állapotot jelöl: a vízhiány bármely bőrtípusnál (zsíros, száraz, normál) kialakulhat. A nem megfelelő bőrápolás, a környezeti tényezők és az életmód is befolyásolhatják a megjelenését. Részletek!

Nyak

Kapcsolat:pajzsmirigy(pajzsmirigybetegség)

Akik pajzsmirigy-alulműködéssel küzdenek, alacsonyabb a progeszteronszintjük, mivel kevesebb a pajzsmirigyhormonjuk, ami a koleszterint progeszteronná alakítaná. Ez okozza a pattanásokat, mivel a progeszteron kulcsfontosságú a pattanások leküzdésében.

Hogyan lehet javulást elérni?

Feltétlenül orvossal kell konzultálni, hogy a progreszteronszint hogyan emelhető meg. Illetve több vitamin bevitele is pozitív hatású.

