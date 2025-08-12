Ha ezt látod a bőrödön, azonnal menj orvoshoz – furcsa folt jelezhet egy súlyos betegséget

Tudod, hogy milyen veszélyei vannak a helytelen kullancs-eltávolítási módoknak? Vagy azt, hogy hogyan ismerheted fel a Lyme-kórt? Ha bizonytalan vagy a válaszokban, akkor az Országos Mentőszolgálat új videója neked szól!

Mentők tanácsai kullancscsípés esetére

Nagyon fontos, hogy minden túrázás után alaposan átvizsgáld magadat, gyermekeidet és házi kedvenceidet, kullancsok után kutatva. Ha pedig felfedezel egy bőrbe fúródott vérszívót, akkor a mentők az alábbi lépések követését javasolják:

Ne ess pánikba! Távolítsd el a bőrből a kullancsot egy csipesszel, egyszerű húzó mozdulatot alkalmazva! Figyeld magadat legalább 5 napig, hogy jelentkeznek-e fertőzésre utaló tüneteid!

Ahogy azt Kathy Zsolt mentőápoló is kiemelte, a kullancsot szigorúan tilos leönteni vagy bekenni, valamint összenyomni sem szabad a testét. Ezzel ugyanis csak azt éred el, hogy a kullancs beleüríti a béltartalmát az áldozata testébe, és ezáltal megfertőzi.

Az általános bőrpír és a Lyme-folt közötti különbség – utóbbi egy kokárdaszerű jelenség. Fotó: Getty Images

A Lyme-kór tünetei

A Lyme-kórt nem könnyű felismerni, leggyakoribb tünetei ugyanis nagyon általánosak. Jelentkezhet például

Egy jellegzetes tünete azonban mégis akad, ez pedig nem más, mint az úgynevezett Lyme-folt. „Ez egy kokárdaszerű jelenség a bőrön, nem összekeverendő az általános bőrpírral. Amennyiben a csípést követő 3-5 napban ezt találod a bőrödön, keress fel orvost!” – figyelmeztettek a videóban.