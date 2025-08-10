Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Bajt jelez, ha elsötétül az anyajegy? Ezekre figyeljünk a testünkön a nyári időszakban

Illés Attila
A napsugárzás befolyásolhatja az anyajegyeket, amik sötétedhetnek, láthatóbbá válhatnak és akár növekedhet a bőrrák kockázata is. Mindenképpen fontos, hogy a nyári hónapokban óvintézkedéseket tegyenek azok, akiknek jelentős számú anyajegye, különösen pigmentált anyajegye, vagy ún. éranyajegye van.

Dr. Karászi Viktória, az Anyajegyszűrő Központ – Prima Medica bőrgyógyásza, nemigyógyász szakorvos arról is beszélt, hogy nyáron vagy később, az őszi-téli hónapokban érdemes-e részt venni anyajegyszűrésen.

Hogyan hathat a napfény az anyajegyekre?

  • Besötétedhetnek: A pigmentált anyajegyek a napfénynek kitett testrészeken sötétebb színűvé, ezáltal feltűnőbbé válhatnak.
  • Irritálttá válhatnak: Az éranyajegyeknél fordulhat elő, hogy az erőteljes napsütés, a leégés fokozhatja a véráramlást a területen, ami akár gyulladáshoz is vezethet.
  • Fokozott bőrrák kockázatnak vannak kitéve: A túlzott napsugárzás és a leégés növelheti a bőrrák kockázatát, különösen az érzékeny, világos bőrűeknél, a sok anyajeggyel rendelkező személyeknél, és azoknál, akiknél már diagnosztizáltak bármilyen típusú bőrrákot. (Ugyanakkor a sötétebb bőrszín és a kevés számú anyajegy sem jelent védettséget.)

A bőr színét a melanocitáknak nevezett sejtek adják, amelyek a melanin nevű pigmentet termelik. A napfény fokozza a melanin termelődését ezekben a sejtekben, ami a vágyott barna bőrszínt eredményezi. Természetesen a fény hatására a pigmentált részek, vagyis azok a bőrterületek, amelyekben több a festékanyag, szintén sötétebbé válnak. Ez az oka annak, hogy a korábban világosbarna anyajegyek is sötétebb barna színűek lesznek. Ettől nem kell megijedni, ez normális változás, ugyanakkor mindent meg kell tenni a fényvédelem érdekében, ugyanis bizonyított tény, hogy az életünk során megélt fényterhelés összeadódik és megsokszorozza a bőrrák kialakulásának kockázatát – foglalja össze Karászi doktornő.

Hogyan védekezzünk az UV sugaraktól?

A napfényes, nyári hónapokban különösen fontos óvni a bőrünket az UV sugarak extrém szintje miatt. Így védhetjük meg az anyajegyeket a túlzott napfényterheléstől:

  • Fényvédő termékek használata: mindenkinek, minden szabad testrészen ajánlatos széles spektrumú, legalább 30 faktoros fényvédő készítményt használni, amit természetesen az anyajegyekre is alkalmazni kell.
  • Árnyékban tartózkodás: különösen 10-16 óra között tanácsos árnyékot keresni.
  • Megfelelő ruházat: akinek sok anyajegye van, érdemes könnyű, de a kart és a lábat is fedő ruhákat választani, széles karimájú kalappal.
  • Bőrgyógyásszal történő konzultáció: akik 50-nél több anyajeggyel rendelkeznek, vagy volt már bőrdaganatuk, kérjenek tanácsot a bőrgyógyásztól, ugyanis lehet, hogy bizonyos esetekben egyáltalán nem ajánlható a napozás, még védekezés mellett sem.

Érdemes még nyáron részt venni az anyajegyszűrésen?

"Ha az egységes besötétedésen túl nincs gyanút keltő változás az anyajegyekben, a rutinszerű anyajegyszűréssel érdemes megvárni a fényszegényebb hónapokat, mert ha a bőr és az anyajegyek is visszanyerik eredeti, világosabb színüket, természetes képet alkothatunk róluk. Legjobb, ha valaki az évnek mindig azonos hónapjában vesz részt a szűrésen, mert ha készült fotódokumentáció, akkor egy hasonló állapotú képpel hasonlíthatjuk össze az új képeket" – ismerteti dr. Karászi Viktória. Természetesen, ha nem éves szűrésről van szó, hanem valamilyen szín-, méret-, alakváltozásról, vagy bármilyen gyanúsnak tűnő jelzésről, nem kell megvárni a természetes bőrszín visszaállását, azt a lehető leggyorsabban bőrgyógyásznak kell megmutatni. Ha pedig rosszindulatúság gyanúja miatt van szükség az eltávolításra, akkor azt is mihamarabb meg kell tenni, akár nyáron is.

anyajegy UV sugárzás anyajegyszűrés
