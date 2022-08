A nyári melegben szívesen fogyasztunk hűtött desszerteket, amelyek közül a legnépszerűbbek a fagylaltok. Ma már akkor is találhatunk megfelelő terméket, ha ételérzékenység vagy allergia miatt diétázunk. Ha azonban ennek ellenére is panaszaink vannak, akkor lehet, hogy nem a számunkra ajánlott mentes terméket fogyasztjuk. Dr. Németh Alíz gasztroenterológus, hepatológus, a Budai Allergiaközpont orvosa a tejfehérje-intolerancia és a laktózérzékenység közötti különbségre hívta fel a figyelmet.

Laktózmentes fagylalt – nem mindenkinek jó

Annak, aki tejallergiás vagy tejintoleranciában szenved, a laktózmentes termékektől is tünetei lesznek. A laktóz-, vagyis tejcukormentes fagylalt kizárólag a laktózérzékeny személyek számára jelent megoldást. Ha azonban az ilyen fagylalt elfogyasztása után puffadás, hasfájás, hasmenés jelentkezik, akkor valószínű, hogy nem a tejcukor, hanem a tejfehérje okozza a panaszokat.

A tejintolerancia tünetei

A tejfehérje okozhat allergiát, ez főként gyermekkorban fordul elő gyakrabban. A tejfehérje-intolerancia kevésbé ismert, pedig felnőttek körében az előfordulása 20-30 százalékra tehető. A tejfehérje-intolerancia tünetei órákkal a tejfehérje fogyasztása után lépnek fel. Általában az elfogyasztott tejes ételek mennyiségétől függően okoz panaszt: puffadás, teltségérzet, hasi fájdalom, ekcéma, fejfájás, hangulatzavar, hasmenés, székrekedés jelentkezhet.

Így lehet kivizsgálni, mi okozza a panaszokat

Ha a tejtartalmú ételek fogyasztása után rendszeresen különböző tüneteink jelentkeznek, akkor javasolt kivizsgáltatnunk, hogy pontosan mi okozza. Dr. Németh Alíz elmondta, hogy tejallergia, laktózintolerancia és tejfehérje-intolerancia esetén is más típusú vizsgálatra van szükség.

A laktózintolerancia kilégzéses teszttel vizsgálható. Ennek során adott mennyiségű tejcukrot kell elfogyasztanunk, majd megadott időközönként egy készülékbe levegőt kifújni. Laktózintolerancia esetén a tejcukor lebontása közben hidrogén képződik, a készülék ezt méri a kilélegzett levegőből.

Tejallergia esetén a szervezetben IgE ellenanyag képződik, ezt vérből végzett allergiavizsgálattal lehet kimutatni. Tejfehérje-intolerancia esetén IgG típusú ellenanyag termelődik a szervezetben. Mivel ez nem valódi allergia, ezért ezt nem az IgE típusú allergiateszt, hanem az IgG alapú multiplex ételintoleranciateszt képes kimutatni.

Szigorú vagy felesleges diéta?

A kivizsgálás eredménye alapján lehet meghatározni a szükséges diétát. Laktózintolerancia esetén laktózmentes termékek fogyaszthatók, illetve alkalmanként a laktózt lebontó DAO-enzim – étkezés előtt tabletta vagy csepp formájában bevéve – segíthet megelőzni a kellemetlen tünetek kialakulását. Tejallergia esetén szigorú tejmentes diétára van szükség. További részletes, komponens alapú allergiavizsgálattal azt is meg lehet határozni, hogy teljesen mellőzni kell-e a tejtartalmú ételeket, vagy például süteményben fogyaszthatók.

Ha a vizsgálat eredménye alapján tejfehérje-intolerancia áll fenn, akkor is tejmentes diétára van szükség, ám ez esetben egy hosszabb szigorú tejmentes diétát követően megpróbálkozhatunk a tejtermékek visszavezetésével.

Hosszú távon tehát nagyon lényeges ismerni, hogy pontosan mi okozza a tüneteinket, mi az, amit fogyaszthatunk. Így az is kiderülhet, hogy nagy odafigyelésre van szükség és szigorú étrendet kell követnünk, de ennek az ellenkezője is beigazolódhat. Vagyis akár a plusz költséggel és kényelmetlenséggel járó, felesleges diétát is elkerülhetjük.

