Tegyük le a poharat, ha az alábbiakat tapasztaljuk

Az alkohol toxikus hatással bír a májra, és a korábbi, szívesen hangoztatott mondásokkal ellentétben mára bebizonyosodott, hogy nincs még egészségesnek mondható alkoholmennyiség. Mindez nem jelenti azt, hogy alkalmanként nem lehetne koccintani egy-egy pohárral, de a májbetegséggel élőknek nagyon körültekintőnek kell lenniük ezen a téren. Dr. Németh Alíz, a Hepatológiai Központ hepatológusa, gasztroenterológus arról beszélt, van-e olyan mennyiség, amelyet még elfogyaszthatnak a hepatitiszes betegek, befolyásolja-e ez a kezelést, illetve milyen tünetek esetén kell mindenképpen orvoshoz fordulni.

Hogyan hat az alkohol a májra?

Az alkohol károsítja a májat, jelentősen hozzájárulva a májzsugor és májdaganat kialakulásának kockázatához. Ugyanakkor a rendszeres ivás a szervezetben lévő kórokozók számát is megnövelheti. Vagyis a hepatitisszel, azaz májgyulladással élők saját érdekükben jól teszik, ha lemondanak az alkoholfogyasztásról, vagy legalábbis annyira visszaszorítják, amennyire tudják.

Arra a kérdésre, hogy létezik-e még egészséges mennyiség, a válasz: nem. A még tolerálható mennyiség azonban meghatározható. Hepatitisz esetén a betegek legfeljebb napi egy egység alkoholt fogyaszthatnak, legalább három egység nem alkoholos folyadék fogyasztása mellett. Emellett is ajánlott folyamatosan monitorozni a szervezet reakcióit. Akinél viszont májzsugor vagy daganat áll a diagnózisában, annak egyáltalán nem lenne szabad innia.

A májbetegséggel élőknek kiemelten figyelni kell az alkoholfogyasztásra. Fotó: Getty Images

Mennyi az az egy egység?

A még alkalmanként megengedhető egy egység alkohol nem feltétlenül jelent egy pohár, különösen nem egy üvegnyi alkoholt. Az egység azt jelenti, hogy mennyi alkoholt tartalmaz az adott ital. Egy alkohol egység 8-12 gramm etil-alkohollal egyenlő, ez az a mennyiség ugyanis, amennyit egy átlagos ember mája egy óra alatt képes lebontani. De végülis mit jelent ez a gyakorlatban? Átlagosan 1 egységnyi alkohol található 1 deciliter borban, 1 pohár sörben, illetve 3 centiliter égetett szeszesitalban. Ennyi tehát még beleférhet egy májbeteg életmódjába, de vannak bizonyos jelek, amelyek megléte arra figyelmeztet, hogy teljesen le kellene mondani a fogyasztásról. Ezek az alábbiak:

állandó fáradtság

alhasi és/vagy jobb oldali fájdalom, gyomorfájás



nehézség a mennyiség korlátozásával és elvonási tünetek (például remegés és szorongás)



alvászavarok



növekvő stressz- és agressziószint



csökkenő teljesítmény



El lehet-e kezdeni a hepatitisz kezelését alkoholfogyasztás mellett? "Természetesen minél inkább képes egy beteg lemondani az alkoholfogyasztásról, annál jobbak az esélyei, de az ajánlások szerint akkor is meg kell kezdeni a kezelést, ha valaki alkohol- vagy drogfogyasztó" – ismerteti dr. Németh Alíz. Hozzátette: vonatkozik ez a mindennapos ivókra és szerhasználókra, illetve azokra is, akik alkalmi nagyivók, vagyis akikre az úgynevezett binge drinking a jellemző, amikor akár eszméletvesztésig isznak.

Az alkoholos májbetegség stádiumairól tudni kell, hogy az első fázis, az alkoholos zsírmáj még nem jár tünettel, viszont fájdalmatlan májszerkezeti vizsgálattal már diagnosztizálni lehet. Kezelés nélkül ez elvezethet a második szakaszhoz, az alkoholos májgyulladás kialakulásához. Hosszú időn keresztüli alkoholtúlfogyasztás miatt alakul ki az az állapot, amely már az érintettnek is feltűnik, és bár enyhe formájában még ekkor is megállítható a folyamat, a súlyos alkoholos májgyulladás életveszélyes is lehet. A májzsugor (cirrózis) fázisában a máj már súlyos károsodásokat szenvedett el, és a tünetek is feltűnőek. Ez már nem visszafordítható stádium, de ha valakinek sikerül felhagyni a fogyasztással, megelőzheti a további károkat és javíthat azt életkilátásain. Ha ez az állapot tovább romlik, májdaganat vagy a máj működésének leállása lehet a végső állomás.