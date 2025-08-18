Rózsa György stroke-kal került kórházba – a Balatonban fürdőzve lett rosszul

Rózsa György a Storynak számolt be arról, hogy pár hónappal ezelőtt stroke-ot kapott, mikor lányával és unokájával fürdőzött a Balatonban.

„Csilla mondta, hogy a kisfiával kimennek a partra, én viszont még a vízben maradtam. Olyan 50-60 centiméteres lehetett a víz, kicsit hullámzott, de jólesett üldögélni benne, viszont amikor fel szerettem volna állni, visszaestem, nem tartott meg a lábam. Megpróbáltam még egyszer, újból visszaestem, és ekkor már ittam is a vízből. Nem értettem, miért nem tart meg a lábam” - emlékezett vissza a 77 éves műsorvezető.

Rózsa György 2024 decemberében. Fotó: MTI/Lakatos Péter

„Többször is megpróbáltam, de mindig visszaestem, és mindig vizet nyeltem. Annyi erőm még maradt, hogy odakiabáltam partra a lányomnak, hogy »Csilla, segíts!«. Ő azonnal beugrott a vízbe, segítségért kiáltott, így azok is észlelték a bajt, akik közel voltak hozzám, és kihúztak a vízből. Köhögtem, és sok víz is visszajött.”

A mentők tíz perc alatt a helyszínre értek, és a kaposvári kórházba szállították.

„Azonnal készítettek egy koponya CT-t, kiderült, hogy enyhe stroke-t kaptam. Azonnal megoperáltak, elkezdték oldani az elzáródást, stentet, azaz kis acél hálót kaptam a nyaki verőerembe" - mondta. Két napot töltött az intenzív osztályon, majd még kettőt a neurológián.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően maradandó károsodás nélkül, rövid idő alatt felépült.

A stroke az agy körülírt területeinek hirtelen kialakuló, átmenetileg fennálló vagy kedvezőtlen esetben véglegessé váló funkciókárosodása, amely úgy jön létre, hogy a kérdéses agyi régió vérátáramlása (perfúzió) és ilyen módon a szövetek oxigén- és tápanyagellátása valamilyen okból kifolyólag jelentősen lecsökken, vagy megszakad. Ennek leggyakoribb oka, ha az agyi erekben valamilyen akadály, például vérrög képződik.