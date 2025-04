A rágózás egy eddig nem ismert veszélyére derült fény

Ha kétnaponta elfogyasztasz egy rágógumit, az évi akár félmillió mikroműanyag bevitelével is egyenlő lehet – figyelmeztetett Facebook-oldalán a Rizikometer. Az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó csapat az olasz Il Fatto Alimentare cikkére hivatkozva azt írta, a mikroműanyagok olyan helyeken, tárgyakban és élelmiszerekben is megtalálható, amelyekről nem is gondolnánk.

Ha kétnaponta elfogyasztasz egy rágógumit, az évi akár félmillió mikroműanyag bevitelével is egyenlő lehet. Fotó: Getty Images

Csomagolt és ízesített mikroműanyag

Egy új amerikai kutatás kimutatta, hogy a rágógumik rágása közben jelentős mennyiségű mikroműanyag kerül a szájüregbe, nyálunkkal együtt lenyelve bedig az emésztőrendszerbe is bejutnak.

A Kaliforniai Egyetem kutatói 10 népszerű márkát – 5 természeteset és 5 szintetikusat – vizsgáltak, és megállapították, hogy a rágás során egyetlen rágógumiból akár 3 ezer mikroműanyag-darabka is felszabadulhat, így ha valaki kétnaponta elfogyaszt egy-egy rágót, azzal évi mintegy 500 ezer mikroműanyag-részecskét juttat a szervezetébe.

Mint kiderült, a legtöbb mikrorészecske a rágás első két percében kerül be a nyálunkba. A kutatók éppen ezért azt tanácsolják a műanyagbevitel csökkentése érdekében, hogy inkább hosszabb ideig rágjuk a rágót ahelyett, hogy újat kezdenénk.