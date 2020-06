Pajzsmirigyzavarokat okozó ételek

Közismert tény, hogy a táplálkozás jelentősen befolyásolja egészségünket, és vannak olyan élelmiszerek, melyek túlzott fogyasztása hozzájárul bizonyos betegségek kialakulásához. Ilyenek például az úgynevezett goitrogén ételek, melyek akár pajzsmirigyzavarokat is okozhatnak. A témában dr. Bérczy Judit, a Budai Endokrinközpont holisztikus szemléletű endokrinológus főorvosa beszélt a legutóbbi Prima Medica Szakmai Napon.

A szakmai nap a "pajzsmirigy működészavarai, diagnosztikája, kezelése" címet viselte, és szó esett a goitrogén élelmiszerekről is, melyek rendszeres fogyasztása pajzsmirigyzavarokat idézhet elő, illetve a fennálló problémát is súlyosbíthatja. Lássuk, mit is kell tudni ezen ételekről, miként befolyásolják a pajzsmirigy működését!

Mik azok a goitrogén anyagok?

A goitrogén anyagok röviden azok, amelyek ronthatják a pajzsmirigy működését, mivel bizonyos mértékben gátolják, lokálisan beleavatkoznak a pajzsmirigy jód-felvételébe; továbbá gátolják a pajzsmirigy peroxidáz (TPO) tevékenységét. Magyarország erősen jódhiányos területnek számít, így sokan szenvednek jódhiány okozta betegségekben, melyet a goitrogén anyagok csak tetéznek.

Ezek az anyagok több - amúgy alapból egészséges - élelmiszerben is megtalálhatóak, ezért akik pajzsmirigy-alulműködéssel, golyvával, esetleg göbökkel küzdenek, érdemes ezeket mértékkel fogyasztaniuk, ugyanis nagy mennyiségben káros hatásaik lehetnek a pajzsmirigy egészséges működésére nézve.

A brokkoli és a karfiol is növelhetik a pajzsmirigyzavarok kialakulásának a veszélyét

Goitrogén ételek

A legfőbb goitrogén ételek a keresztesvirágú növények. Ide tartozik többek között a káposzta, a kelbimbó, a brokkoli, a karfiol, a karalábé, a kínai kel, a retek, a repce, a spenót, a fehérrépa. Persze ezen ételek mindegyike vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, így teljesen száműzni az étrendből vétek lenne. Ha azonban valaki pajzsmirigybeteg, érdemes korlátozni a fogyasztásukat, illetve párolással vagy főzéssel elkészíteni őket, így ugyanis a goitrogén anyagok is kifőnek - javasolja dr. Bérczy Judit főorvos.

Mely ételeket érdemes fogyasztani pajzsmirigyzavar esetén?

Mivel a pajzsmirigyzavarok egy részét a jódhiány idézi elő, célszerű olyan élelmiszereket fogyasztani, melyek jódban bővelkednek. Ilyenek például az algák, a tengeri halak, az áfonya, a máj, de találhatóak a piacon magasabb jódtartalmú ásványvizek is. Itt érdemes megemlíteni, hogy vannak a pajzsmirigyzavaroknak olyan típusai, melyeken csak ront a pluszjód, így ilyen esetekben óvatosan kell bánni a magas jódtartalmú ételekkel és italokkal!

A szelén szintén fontos anyag a pajzsmirigy egészsége szempontjából, így bátran fogyaszthatunk szeléntartalmú táplálékkiegészítőket, de a helyesen megválasztott étrend is sokat segíthet. Magas szeléntartamú étel például a paradió (brazil dió), a tenger gyümölcsei, a grapefruit, a gomba, a spárga, a teljes kiőrlésű gabonák, a tengeri halak.