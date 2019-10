Göbök a pajzsmirigyen: bajt jelez?

Sokszor és sok helyen olvashattunk már a túl- és alulműködéssel járó tünetekről és azok kezeléséről, ám a szervben megjelenő göbök szintén gyakran okoznak problémát. Hogy mi ilyenkor a teendő, azt dr. Békési Gábor PhD, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigy specialistája ismerteti.

Kitüremkedés a nyakon -vajon rákom van?

könnyen kezelhető problémáról van szó, és csak elenyésző százalékban utal komolyabb zavarra.

Maguk a göbök kétfélék lehetnek: léteznek meleg és hideg göbök. Az izotópos vizsgálat során a meleg típus igen sok anyagot vesz fel, így a kiértékelésnél piros színt mutat (innen kapta a meleg göb elnevezést). A másik ezzel szemben egyáltalán nem vesz fel izotópokat, így a kiértékelésnél sem láthatóak benne a meleg színek - ezért hideg göbnek nevezik. Meleg göb esetében a beteg is érezhet panaszokat, mivel ennél az elváltozásnál jellemzően megjelennek a pajzsmirigy túlműködés tünetei, melyek többek között normál étkezés melletti fogyás, erős szívdobogás, valamint ritmuszavar.

A meleg göbök szinte sohasem jelentenek rákos elváltozást. A hideg göbök esetében nincs jellemző tünet, így sajnos észrevenni is valamivel nehezebb őket. Ez a fajta elváltozás lehet rossz előjel is, de sokkal gyakrabban csak egyszerű gyulladásról vagy hegesedésről, jó esetben cisztáról, vagyis folyadékkal telt kis zsákról van szó, mely akár magától is felszívódhat. Rossz esetben azonban a hideg göbök rosszindulatú elváltozások is lehetnek.

Mire számítsak, ha orvoshoz fordulok?

Az anamnézis felvétele után a szakember fizikális vizsgálatot végez, melynek során tapintással elváltozásokat keres. Jellemzően az 1 cm-nél nagyobb göböket lehet észrevenni. Ezt laborvizsgálat követi, melynek során megállapítható, hogy a göbök mellett jelen van-e a pajzsmirigy hormontermelésében zavar. Végül a göb fajtájának meghatározására izotópos vizsgálat is szükséges lehet, valamint indokolt esetben a citológiai elemzés is indokolt, mely választ ad arra a kérdésre, hogy rosszindulatú elváltozással van-e dolgunk- mondja a szakértő.

Mi lesz a göbökkel?

Amennyiben a göbök mérete nem túl nagy, illetve az elváltozás nem rosszindulatú, úgy jellemzően elegendő a megfigyelés. Nagyobb, komolyabb gondokat okozó göböknél indokolt lehet a műtéti beavatkozás, valamint legrosszabb esetben a a pajzsmirigy teljes eltávolítására is sor kerülhet- ekkor természetesen a betegnek élethosszig tartó gyógyszeres terápiában kell részesülnie.