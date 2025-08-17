Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Korai jelek, hogy túl kevés a pajzsmirigyhormon – A bőrön és a hangulaton is nyomot hagyhat

Szuda Sándor
Szerző Szuda Sándor

A pajzsmirigy által termelt hormonok számos testi folyamat szabályozásában részt vesznek, így a szerv alulműködése is szerteágazó tüneteket okozhat.

Pajzsmirigy-alulműködésről beszélünk, ha a pajzsmirigy mint endokrin szerv nem termel elegendő hormont. Mindez ritkán veleszületett probléma is lehet, de lényegesen gyakoribb a betegség szerzett formája. Utóbbi hátterében legtöbbször autoimmun gyulladás (Hashimoto-betegség) húzódik meg, ugyanakkor kiválthatja orvosi beavatkozás (például onkológiai kezelés részeként végzett sebészeti műtét), vagy éppen az agyalapi mirigy megbetegedése is. Mivel a pajzsmirigy által termel hormonok – név szerint a tiroxin (T4) és a trijód-tironin (T3) – szinte minden szervrendszerünk működésére kihatással vannak, hiányuk is nagyon sokféle problémát előidézhet.

A pajzsmirigy-alulműködés gyakori tünetei

Alábbi galériánkban a Medical News Today és a Clevelandi Klinika gyűjtése alapján vesszük sorra azokat a tüneteket, amelyek jelentkezése esetén érdemes pajzsmirigy-alulműködésre gondolni. Ez fontos, mivel a lehetséges panaszok zöme meglehetősen általános, és így más betegségek gyanúját is kelthetik. A megfelelő laborvizsgálatokkal ugyanakkor hamar fény derülhet a pajzsmirigy érintettségére.

