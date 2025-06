Hőség: pajzsmirigybetegként erre kell figyelni – nem csak a tünetek rosszabbodhatnak

„Az évszakváltás és különösen a kánikula még az egészséges szervezetre is hatással van, bizonyos betegségek esetén pedig kifejezetten várható ilyenkor valamilyen állapotváltozás. Pajzsmirigybetegeknél nem ritka, hogy felerősödnek a tünetek, főleg a túlműködésben szenvedőknél, hiszen náluk gyakran jelentkezik fokozott verejtékezés, álmatlanság, és eleve nehezen vészelik át a meleget. Az is előfordulhat, hogy a forró időszakban az anyagcsere felgyorsul, és több pajzsmirigyhormon is termelődik” – fogalmaz lapunkhoz eljuttatott közleményében dr. Polyák Annamária belgyógyász, endokrinológus, diabetológus szakorvos (Endokrinközpont – Prima Medica).

A nyári hőség felerősítheti a pajzsmirigyzavarok okozta tüneteket. Fotó: Getty Images

Hozzáteszi, mind a pajzsmirigy alul-, mind a túlműködésével élők esetében szükség lehet az alkalmazott gyógyszer dózisának megváltoztatására. Nyáron a pajzsmirigy-stimuláló hormon (TSH) átlagos szintje jelentősen csökken mindkét működési zavar esetén. „Éppen ezért nyáron mindenképpen érdemes beiktatni egy endokrinológiai kontrollt, a megfelelő értékek ellenőrzésével, hogy a kezelőorvos tudjon változtatni a dozírozáson, ha szükséges” – javasolja a szakember. Ezenkívül a pajzsmirigybetegeknél különösen fontos, hogy kerüljék a tűző napot, fogyasszanak naponta legalább 2,5 liter folyadékot, illetve ha kell, hűtsék magukat hideg vizes borogatással.

A TSH-szint átlagos értéke évszakonként (μUI/ml) Nyári átlagérték Téli átlagérték Pajzsmirigy-alulműködés 9.37 ± 5.53 18.68 ± 2.31 Pajzsmirigy-túlműködés 0.148 ± 0.76 0.23 ± 0.021

A hőség a pajzsmirigybetegek gyógyszereire is kihatással lehet

Sok gyógyszer hőérzékeny, vagyis a nagy nyári melegben, a tűző napon lebomlanak. A pajzsmirigyzavarokra való készítmények esetén ez már 25-30 fok körüli hőmérsékleten megtörténik. A betegeknek tehát ügyelniük kell arra, hogy ne tartsák ennél magasabb hőmérsékleten a gyógyszereiket, máskülönben azok hatástalanná válnak. Különösen ez akkor például, ha autóval utaznak, ugyanis előfordul, hogy a gépjármű utasterében akár 60 fokig is felszökik a hőmérséklet a tűző napon. Ajánlott ezért hűtőtáskában utaztatni a gyógyszereket, és ha nem légkondicionált a helyiség, ahol vannak, akkor a hűtőben tartani. (A fagyasztószekrény azonban nem ajánlott, mert a túlzott hideg sem tesz jót a hatóanyagoknak.)

Hőre érzékeny gyógyszerek, amelyeket a pajzsmirigybetegek is szedhetnek:

pajzsmirigyhormon-készítmények különböző formái

koleszterinszintre ható készítmények

magas vérnyomás ellen ható gyógyszerek

béta-blokkolók

Fontos tudnivalók a pajzsmirigygyógyszerekről