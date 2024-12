Nehezebbé válik karácsonytól a kórházi sebkezelés

Még nehezebbé válik a nehezen gyógyuló sebek kötszereinek felírása - írja a Népszava. Egy karácsony előtt megjelent miniszteri rendelet januártól az úgynevezett habszivacs kötszerekből a korábbi havi 20 helyett már csak 15 darab rendelhető támogatással, valamint a felíráskor fotót is kell készíteniük az orvosoknak a sebről.

A lap korábban már beszámolt róla: tavaly januártól júniusig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) még 1,6 milliárdot költött a kétrétegű habszivacs kötszerekre, idén januártól májusig már csak 780 millió forintot, azaz 51 százalékkal kisebb összeget. Azoknál a sebekre való kötszereknél, amelyeknél nem kellett fotó, 14 százalékkal nőtt a felírás, csakhogy ezek a sok váladékot termelő sebek ellátására kevésbé vagy egyáltalán nem alkalmasak – állította saját szakértőik véleménye alapján Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára. Hozzátette: ugyan bizonyos kötszerek cseréjét az alkalmazási előiratuk kétnaponta javasolja, és innen nézve akár elég is lehetne a 15 darab havonta, csakhogy nincs két egyforma seb, és előfordul, hogy ennél gyakoribb kötéscserére van szüksége a betegnek.

A fényképes dokumentációt már korábban is kötelezővétették bizonyos gyógyászati segédeszközök rendelésekor, máig nincsenek pontos szabályai annak, hogy hogyan kell elkészíteni, illetve tárolni ezeket a képeket. Emiatt sok orvos már nem írta fel például a cukorbeteg nagyon súlyos lábszárfekélyeire a korszerű kétrétegű habszivacs kötszert. Átálltak az eddig még fotózás nélkül rendelhető habszivacsokra, csakhogy most ezek is bekerültek a „nehezített pályán” rendelhetők közé.