Miért kell gyakran vécére mennünk?

Mikor beszélünk túl sűrű vizeletürítésről?

Ám bizonyos esetekben ez a tünet súlyosabb betegségre is utalhat. Ahhoz, hogy elgondolkozzunk, érdemes-e orvoshoz fordulni, érdemes tisztázni, mi számít gyakori vizeletürítésnek.

A leggyakoribb okok

Mivel a vizeletürítés egy összetett folyamat, amely érinti az idegrendszert, a vesét, a húgyhólyagot és az izmokat, ezért a problémának számos forrása lehet. Az okok ráadásul lehetnek testiek és lelkiek is.

A kézenfekvő magyarázatok közé tartozik a túl sok ivás, terhesség, vizelethajtók szedése, de a cukorbetegségnek és a prosztataproblémáknak is lehet ilyen tünete. Létezik egy ún. hiperaktív hólyag nevű állapot is, amely komplex kezeléssel (bizonyos gyógyszerek és viselkedést befolyásoló technikák ötvözetével) kezelhető. Ezeken kívül számos egyéb ok miatt is szembesülhetünk a túl sűrű ingerrel, többek közt az idegesség, a vesét, hólyagot érintő fertőzések, a vesekövek, a stroke , bizonyos daganatos betegségek is állhatnak a háttérben. Éppen azért, hogy az esetlegesen súlyosabb betegségeket minél korábbi fázisban el lehessen kapni és gyorsabban, hatékonyabban lehessen kezelni.