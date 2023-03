„Néha még most is elérzékenyülök, ha arra gondolok, hogy a kisbabámnak köszönhetem az életem” – mondta a BBC-nek a 29 éves Megan McQuade. A várandóssága 20. hetében járó kismama az interjúban azt is elárulta, férjével két éve próbálkoztak már a családalapítással, mikor az egyik tesztje pozitív lett.

„Madarat lehetett volna fogatni velem” – mondja, majd hozzáteszi, a terhességének nagyjából a hatodik hetében járt, mikor először láthatta születendő kisbabáját az ultrahangon. „Ez a pillanat azonban nem csak azért lesz örökké emlékezetes, mert először láttam a babámat, hanem azért is, mert a szonográfus ekkor fedezte fel az elváltozást a hólyagomon.”

A fiatal nő elmondta, mivel a szakember árnyékot látott a hólyagján, megkérte, mindenképp nézesse meg az orvosával. „Csakhogy annyira sok minden történt a vizsgálaton, és annyira boldog voltam, hogy a babánk egészséges, hogy a javasolt vizsgálatról meg is feledkeztem.” Mikor Megan másodszor volt ultrahangon, a szonográfus már nem csak ajánlotta, de egyenesen utasította őt, hogy keresse fel a kezelőorvosát.

Megan ezen a következő vizsgálaton tudta meg, hogy kezdeti stádiumban lévő hólyagdaganata van, amit csakis a terhességének köszönhetően vettek észre – a kismamának semmilyen árulkodó tünete nem volt. „Senkinek nem kívánom azt, amin ezután keresztül kellett mennem”.

A fiatal nőnek alá kellett vetnie magát egy speciális mintavételi eljárásnak, melynek keretében az orvosnak sikerült a tumort teljes egészében eltávolítaniuk. „És bár örültem annak, hogy a beavatkozás sikeres volt, rettegtem attól, mit tartogat számunkra a jövő. Az orvosok azt is kilátásba helyezték, hogy a kemoterápia miatt meg kell majd szakítanunk a terhességemet.”

Erre szerencsére nem került sor: mint kiderült, az orvosoknak teljes egészében, és még igen korai stádiumban sikerült eltávolítaniuk a daganatot Megan testéből. Miután világra hozza gyermekét, szükség lesz egy alaposabb (immár kamerával elvégzett) vizsgálatra is, hogy döntsenek a továbbiakról, de mindezek ellenére Megan kezelőorvosa bizakodó. A fiatal nő azt mondja, az orvosa szerint még az sem kizárt, hogy semmilyen kezelésre nem lesz szüksége.

Jelenleg az összes hólyagrák 5-20 százalékánál feltételezik, hogy a kiváltó ok valamilyen foglalkozási ártalom lehet (pl. szénipar, vegyipar stb.). A hólyagdaganatok kialakulásában szerepet játszhat még a dohányzás, az étkezés (pl. vitaminhány), korábbi kezelések (pl. kismedencei sugárterápia), a húgyutak/hólyag krónikus gyulladása. A betegség kialakulásában örökletes tényezők is szerepet játszhatnak: ha az elsőfokú rokonságban valakinek hólyagrákja volt, akkor a hozzátartozó kockázata kétszeres.